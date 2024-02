RecurseChat: Mac-App zur Nutzung lokaler KI-Modelle

So lange macOS selbst noch nicht über umfangreiche, von Apple bereitgestellte künstlich-intelligente Fähigkeiten verfügt, liegt es im Aufgabenbereich der Anwender, für das Vorhandensein einer auch offline nutzbaren KI-Assistenz zu sorgen. Die neue Mac-Anwendung RecurseChat greift euch dabei unter die Arme.



Einfache Installation

RecurseChat ist im Mac App Store erhältlich und wird dort als kostenpflichtige Applikation angeboten, die für einmalig zehn Euro erhältlich ist. Dabei hebt sich RecurseChat durch ihre Fähigkeiten hervor, sowohl offline als auch ohne komplizierte Terminal-Vorarbeiten genutzt zu werden.

Nach der Installation muss in der App-Konfiguration nur noch festgelegt werden, welches Offline-Modell zum Einsatz kommen soll. Ist dies (per Mausklick) aus dem Netz geladen und (ebenfalls per Mausklick) gestartet, lässt sich ohne Gebühren, Abos oder Internetverbindungen beliebig lange mit KI-Modellen wie Mistral chatten. Dabei bietet RecurseChat eine umfassende Volltextsuche an, die es Nutzern erlaubt, schnell in allen bisherigen Chats zu suchen.

Komplette Offline-Nutzung

Zudem ist RecurseChat in der Lage, den persönlichen ChatGPT-Verlauf zu importieren und bereits begonnene Gespräche mit einer beliebigen lokalen KI fortzusetzen. Eine Besonderheit der App ist die Möglichkeit, mit mehreren KI-Modellen in einer einzigen Chat-Sitzung zu interagieren, sowie die Unterstützung für multimodale Eingaben. Über das LLaVA-Modell kann RecurseChat auch mit Bildern interagieren.

In den Einstellungen der App lassen sich Darstellung und Schriftgröße anpassen, zudem können Anwender eigene GGUF-Modelle verwenden. RecurseChat arbeitet nach dem initialen Download der freien Modelle dabei vollkommen lokal und benötigt keine Internetverbindung, um ausgeführt zu werden.

RecurseChat ist bei weitem nicht so umfangreich wie LM Studio, lässt sich dafür aber auch von absoluten Laien einrichten und bedienen.