Photo, Designer und Publisher: Affinity-Apps aktualisiert

Die in Ausgaben für iPad und Mac verfügbaren Kreativ-Applikationen der Affinity-Familie liegen seit heute in Version 2.4 vor. Die große Aktualisierung wird Bestandskunden der zum Einmalkauf erhältlichen Anwendungen kostenlos angeboten.

Kreativsuite mit großem Update

Unter anderem freut sich die Applikation zur Fotobearbeitung, Affinity Photo, über einen Ausbau der Kompatibilität mit über 50 neuen Kameramodellen sowie über ein erweitertes Verständnis des HDR-Standards. Die Erweiterung umfasst Modelle führender Marken wie Sony, Panasonic und Nikon. Von Nikon werden nun etwa auch die Modelle Nikon–Z8, Nikon–Z30, und Nikon–Zf unterstützt.

Doch nicht nur der Photoshop-Konkurrent, auch die weniger populären Werkzeuge der Affinity Kreativsuite, die Vektorgrafik-Applikation Affinity Designer und das Seitenlayout-Tool Affinity Publisher, wurden auf Version 2.4 angehoben und erhalten mehrere neue Funktionen. Affinity Designer ist ab sofort in der Lage, seine Inhalte im DWG- und im DXF-Format zu exportieren. Damit sollen sich in Affinity Designer erstellte Inhalte einfacher in professionellen CAD-Anwendungen öffnen lassen.

Status-Panel, DXF- und DWG- Export

Nutzern von Affinity Publisher soll die Arbeit durch das nun verfügbare Status-Panel erleichtert werden, das (sowohl in Affinity Publisher als auch im Affinity Designer) die Verwaltung von Projekten vereinfacht, indem es das Umschalten der Ebenensichtbarkeit bei der Arbeit mit verschiedenen ArtBoards oder Doppelseiten überflüssig macht.

Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher lassen sich ab sofort einzeln für iPad oder Mac kaufen, können über die so genannte Affinity-Universallizenz jedoch auch im Paket erworben werden und können dann, ohne ergänzendes Abo oder In-App-Zahlungen, auf allen unterstützten Plattformen eingesetzt werden.

Das komplette Changelog von Version 2.4 kann hier eingesehen werden.