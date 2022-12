Radio.app: Die beste Online-Radio-App für den Mac

Wer möchte kann die Infos zum aktuell spielenden Song neben dem App-Icon der Radio.app in der Menüleiste anzeigen lassen und sich das Menüleisten-Symbol so konfigurieren, dass ein einfacher Mausklick die Wiedergabe startet und pausiert und die App Selbst nur durch einen Klick mit gleichzeitig gedrückter Option-Taste geöffnet wird.

Der Online-Radio-Player verfügt über fünf unterschiedliche Bereiche. Der Play-Bildschirm zeigt das zum aktuell spielenden Song passende Cover und Meta-Informationen wie Song-Titel und Interpreten an. Bietet der laufende Online-Radio-Sender mehrere Audio-Spuren an, lässt sich hier zudem die aktive festlegen. Eine Apple-Music-Taste kann das spielende Lied schnell in Apples Musik-Streaming-Dienst öffnen.

Die beste Online-Radio-App für den Mac ist unserer Meinung nach der Menüleisten-Download Radio.app . Ehemals im Mac App Store verfügbar, gibt es die kostenfreie Applikation inzwischen nur noch auf der Webseite des Programmierers, hier lässt sich die Online-Radio-Anwendung mittlerweile in Ausgabe 4.0.5 laden und arbeitet anschließend zuverlässig in der Mac-Menüleiste.

