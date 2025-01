BOOX Note Max: Neues E-Ink-Tablet mit A4-Display kostet 700 Euro

Der für seine in zahlreichen Formaten erhältlichen E-Ink-Geräte bekannte Hersteller BOOX hat mit dem sogenanten BOOX Note Max ein neues E-Ink-Tablet vorgestellt, das sich durch ein 13,3 Zoll großen Display und eine schlanke Bauweise auszeichnet.

Konkurrenz für das Kindle-Scribe

Die Kindle-Scribe-Konkurrenz ist vor allem für Nutzer gedacht, die häufig mit Dokumenten, Notizen und handschriftlichen Anmerkungen arbeiten. Dank des E-Ink-Bildschirms im A4-Format können Inhalte großflächig dargestellt werden, was besonders für die Bearbeitung von PDF-Dateien und das Anfertigen von Skizzen praktisch sein soll.

Der Bildschirm basiert auf der Carta-1300-Technologie, einer Weiterentwicklung gegenüber der vorherigen Version Carta 1200. Das Display soll laut Hersteller eine bessere Lesbarkeit und klarere Text- und Bilddarstellung ermöglichen. Die Pixeldichte von 300 PPI und der Verzicht auf ein Frontlicht sollen dabei helfen, die Augen zu schonen. Für eine produktivere Arbeitsweise ist das Gerät mit einer Split-Screen-Funktion ausgestattet, die das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Anwendungen ermöglicht.

Android-Apps lassen sich nutzen

Im Inneren des BOOX Note Max arbeitet ein Octa-Core-Prozessor. Als Betriebssystem dient Android, was die Nutzung zahlreicher Apps aus dem Google Play Store möglich macht. Der Hersteller hebt außerdem eine spezielle Technik namens „Super Refresh“ hervor, die auch auf E-Ink-Bildschirmen ein vergleichsweise flüssiges Scrollen gewährleisten soll.

Zusätzlich bietet BOOX eine Tastaturhülle als Zubehör an. Mit dieser sollen sich längere Texte bequem schreiben lassen.

Mit dem Note Max erweitert BOOX sein Angebot an E-Ink-Geräten im größeren Format. Die Zielgruppe des Tablets dürfte bei Menschen liegen, die häufig mit digitalen Dokumenten arbeiten oder auf ein papierähnliches Schreiberlebnis Wert legen.

Ob die vom Hersteller genannten Vorteile jedoch den Premiumpreis in Höhe von 699,99 Euro rechtfertigen können, ist fraglich. Mit 128 GB Bringt das Gerät zwar doppelt so viel Speicher wie das größte Kindle Scribe Modell mit, kostet jedoch auch fast doppelt so viel. Das BOOX Note Max ist ab sofort über die offizielle Website des Anbieters erhältlich.