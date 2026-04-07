Radiobar: Freies Menüleistenradio mit neuen Funktionen

Wir haben die kleine Menüleisten-App Radiobar, die wir erst kürzlich als zweites KI-unterstütztes Projekt nach der Videoquetsche vorgestellt haben, weiter gepflegt. Die über Ostern veröffentlichte Version 1.4 erweitert die Anwendung um mehrere Detailverbesserungen und bringt erstmals eine integrierte Sendersuche mit.

Einstellungen überarbeitet und zuverlässiger

Im Alltag dürfte vor allem die überarbeitete Einstellungslogik auffallen. Das Einstellungsfenster lässt sich nun zuverlässig über alle vorgesehenen Wege öffnen. Dazu zählen der Zahnrad-Button im Hauptfenster, das Rechtsklick-Kontextmenü sowie das Tastenkürzel ⌘,.

Auch optisch wurde nachgebessert. Die Titelleiste ist jetzt einheitlich gestaltet, sodass der zuvor sichtbare Farbübergang zwischen Titelbereich und Inhalt entfällt. Zusätzlich sorgen neuen Layoutsin den Einstellungen für eine aufgeräumtere Darstellung.

Sendersuche direkt in der App integriert

Neu ist außerdem eine Suchfunktion für Radiosender. Über den Button „Sender suchen…“ in den Einstellungen greift Radiobar auf die StreamURL-Datenbank zu. Gefundene Sender lassen sich direkt aus der Ergebnisliste übernehmen.

Die Trefferliste zeigt neben dem Sendernamen auch zusätzliche Informationen wie Logos, Herkunftsland und Genre an. Verifizierte Einträge werden entsprechend gekennzeichnet. Damit entfällt in vielen Fällen die manuelle Suche nach Stream-Adressen, die bislang Voraussetzung für das Hinzufügen eigener Sender war.

Signiert und kostenlos

Radiobar liegt inzwischen signiert vor und lässt sich damit auch auf aktuellen macOS-Versionen ohne Warnmeldung starten. Die App bleibt kostenlos verfügbar, der Quellcode lässt sich hier einsehen.

Die schrittweise Weiterentwicklung konzentriert sich dabei vor allem auf Stabilität und Bedienkomfort. An der Grundidee hat sich nichts geändert: Radiobar soll weiterhin schnell die eigenen Lieblingssender wiedergeben, per Tastenkürzel zwischen den Sendern wechseln und eine separate Lautstärkeregelung bieten, die unabhängig von der Systemlautstärke arbeitet. Ergänzend lässt sich die Wiedergabe jederzeit per Tastenkürzel stummschalten, etwa wenn Werbung oder Nachrichten laufen. Der Download wartet hier auf euch.