Sendersuche, neues Icon und stabilere Einstellungen
Radiobar: Freies Menüleistenradio mit neuen Funktionen
Wir haben die kleine Menüleisten-App Radiobar, die wir erst kürzlich als zweites KI-unterstütztes Projekt nach der Videoquetsche vorgestellt haben, weiter gepflegt. Die über Ostern veröffentlichte Version 1.4 erweitert die Anwendung um mehrere Detailverbesserungen und bringt erstmals eine integrierte Sendersuche mit.
Einstellungen überarbeitet und zuverlässiger
Im Alltag dürfte vor allem die überarbeitete Einstellungslogik auffallen. Das Einstellungsfenster lässt sich nun zuverlässig über alle vorgesehenen Wege öffnen. Dazu zählen der Zahnrad-Button im Hauptfenster, das Rechtsklick-Kontextmenü sowie das Tastenkürzel ⌘,.
Auch optisch wurde nachgebessert. Die Titelleiste ist jetzt einheitlich gestaltet, sodass der zuvor sichtbare Farbübergang zwischen Titelbereich und Inhalt entfällt. Zusätzlich sorgen neuen Layoutsin den Einstellungen für eine aufgeräumtere Darstellung.
Sendersuche direkt in der App integriert
Neu ist außerdem eine Suchfunktion für Radiosender. Über den Button „Sender suchen…“ in den Einstellungen greift Radiobar auf die StreamURL-Datenbank zu. Gefundene Sender lassen sich direkt aus der Ergebnisliste übernehmen.
Die Trefferliste zeigt neben dem Sendernamen auch zusätzliche Informationen wie Logos, Herkunftsland und Genre an. Verifizierte Einträge werden entsprechend gekennzeichnet. Damit entfällt in vielen Fällen die manuelle Suche nach Stream-Adressen, die bislang Voraussetzung für das Hinzufügen eigener Sender war.
Signiert und kostenlos
Radiobar liegt inzwischen signiert vor und lässt sich damit auch auf aktuellen macOS-Versionen ohne Warnmeldung starten. Die App bleibt kostenlos verfügbar, der Quellcode lässt sich hier einsehen.
Die schrittweise Weiterentwicklung konzentriert sich dabei vor allem auf Stabilität und Bedienkomfort. An der Grundidee hat sich nichts geändert: Radiobar soll weiterhin schnell die eigenen Lieblingssender wiedergeben, per Tastenkürzel zwischen den Sendern wechseln und eine separate Lautstärkeregelung bieten, die unabhängig von der Systemlautstärke arbeitet. Ergänzend lässt sich die Wiedergabe jederzeit per Tastenkürzel stummschalten, etwa wenn Werbung oder Nachrichten laufen. Der Download wartet hier auf euch.
Macht das Xcode-Projekt doch OpenSource.
Alle relevanten Quelldateien sind bereits auf GitHub freigegeben. Es gibt kein Xcode-Projekt zur App. RadioBar ist reines Swift, wir haben auf der Maschine nicht mal Xcode installiert, sondern lediglich die Xcode-Kommandozeilen-Werkzeuge.
Ich schaue immer mal wieder nach Radio Apps, da ich gerne Radio höre. Aktuell habe ich die App Radioplayer im Einsatz. Gemacht von der Radio Branche. Ohne In App Käufe und ohne Werbung vorm Senderwechsel. Kann ich nur empfehlen. Aber ich werde eure demnächst mal probieren! Toll, dass ihr das gemacht habt.
Ich hatte schon einige Radio-Apps – keine „passt“ mir so gut wie eure. Dickes Dankeschön dafür!!!
Von euren Ergebnissen mit der Videoquetsche und Radio-bar ermutigt hab ich mich erstmals auch mal selbst drangesetzt und mit ein wenig Arbeit, Claude und ChatGPT eine erste eigene App erstellt, die mir bei der Einordnung von DMARC-Reports hilft, auf macOS und iOS läuft und sogar halbwegs okay aussieht. Nix Dolles, aber es erspart mir das händische Durchsuchen der GZIP/ZIP/XML-Files – und damit passt das für mich. Nochmals danke, auch für diesen „Anschubser“…
Ha, großartig. Danke Dir, fürs Mitlesen.
Danke für diese simple, aber tolle App! Mehr braucht man (fast) nicht.
Problem: Ich kann die App in der Menüleiste nur mit der Lupe finden, da mein Hintergrund transparent (Photo) und dunkel ist.
Vorschlag: Tastenkürzel zur Direktwahl einzelner Sender einbauen.
Danke für das Feedback. In Version 1.5 sind jetzt Tastenkürzel und dazu noch ein paar weitere Neuerungen eingebaut:
https://github.com/noestreich/radiobar/releases/tag/v1.5.0
Globale Tastenkürzel
Drei neue konfigurierbare Hotkeys in Einstellungen → Tastenkürzel:
Vorherigen Sender – läuft die Senderliste rückwärts durch
Lauter – erhöht die Lautstärke um 5 % pro Tastendruck
Leiser – verringert die Lautstärke um 5 % pro Tastendruck
Sender-Hotkeys
Jeder Sender kann in Einstellungen → Sender → Bearbeiten mit einem eigenen globalen Tastenkürzel belegt werden, das ihn direkt auswählt und startet.
Pro-Sender-Lautstärke
Jeder Sender merkt sich seine eigene Lautstärke. Beim Wechsel wird automatisch die zuletzt verwendete Lautstärke des neuen Senders wiederhergestellt.
Autostart
Neuer Toggle in Einstellungen → Sender: RadioBar startet beim Öffnen der App automatisch den ersten Sender in der Liste.
Now Playing kopieren
Ein Klick auf den Songtitel im Popover kopiert ihn in die Zwischenablage.
Danke für die schnelle Umsetzung der Tastaturkürzel! Zusammen mit der Lautstärkeregelung ist die App jetzt ein Traum!
Und dass sie bei mir im ausgeschalteten Zustand in der Menüleiste ‚unsichtbar‘ ist habe ich dadurch umschifft, dass ich ihr in Raycast ein Kürzel zum App-Start zugewiesen habe. Dadurch kann ich sie geg.falls auch wieder aufrufen um sie mit +q ganz zu beenden.
Immer gern. Und ich dachte, ich umschiffe das „Unsichtbarkeitsproblem“ mit der Autostart-Funktion, die dann ja auch gleich für einen farbigen Icon-Kreis sorgt ;)