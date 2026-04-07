Mehrzustandssensor P100 startet
Neuer Aqara-Sensor erkennt Bewegung, Neigung und Vibration
Aqara hat mit dem Mehrzustandssensor P100 ein neues Smarthome-Zubehör im Programm, mit dessen Hilfe sich unterschiedliche Bewegungs- und Zustandsänderungen in Innenräumen erfassen lassen. Der Verkauf startet zum Preis von 29,99 Euro über den ebenfalls neuen EU-Onlineshop des Herstellers.
In Schwarz oder Weiß erhältlich
Das neue, 3 auf 4,5 Zentimeter große Zubehör ist mit einer 9-Achsen-Sensorik ausgestattet und soll den Angaben des Herstellers zufolge in der Lage sein, Vibrationen, Bewegungen, Klopf- beziehungsweise Tippimpulse sowie Stürze und Neigungen zu erkennen. Der Sensor kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Einer dient der klassischen Erkennung von Öffnungs- und Schließvorgängen, etwa bei Türen oder Fenstern. Dabei wird der Status über Veränderungen des Drehwinkels ermittelt.
Zwei Betriebsmodi für unterschiedliche Aufgaben
Der zweite Modus soll zusätzliche Ereignisse wie Bewegungen, Neigungen oder Erschütterungen erkennen. In diesem Fall wird bei einer Veränderung eine Meldung an die Aqara-App gesendet. Für diese Funktionen sind jedoch zwingend eine Zigbee-Anbindung sowie ein Aqara-Hub erforderlich. Grundsätzlich unterstützt der Aqara Mehrzustandssensor P100 sowohl das Zigbee- als auch das Thread-Protokoll und lässt sich über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren.
Auf Basis der umfangreichen Erkennungsmöglichkeiten bieten sich vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für den Sensor im Alltagseinsatz. Neben der klassischen Überwachung von Türen und Fenstern kann das Gerät beispielsweise auch Bewegungen an Schubladen, Safes oder Briefkästen registrieren. Erkannte Statusänderungen können per Push-Mitteilung gemeldet oder direkt in Automationen integriert werden.
Automatische Kalibrierung und einstellbare Empfindlichkeit
Aqara betont, dass sich der Sensor nach der Installation automatisch eine Referenzposition festlegt. Auf dieser Grundlage könne das System Veränderungen zuverlässiger erkennen und genauer bewerten. Zusätzlich passt sich die Auswertung der Sensordaten im laufenden Betrieb automatisch an, wodurch die Erkennung stabiler arbeiten und die Zahl möglicher Fehlmeldungen sinken soll. Für zusätzliche Genauigkeit soll die Möglichkeit sorgen, die Empfindlichkeit des Sensors in zehn Stufen zu regeln.
so etwas mit allen genannten sensoren, nur ohne aqara hub und stattdessen thread und matter. kennt jemand so ein produkt?
Ich bin komplett bei dir. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit. Schlag’s doch mal IKEA vor …
Wird es nicht geben, da ich vermute , dass das Matterprotokoll das nicht unterstützt. Anders macht das hier keinen Sinn , dass es mit Zigbee funktioniert, mit Matter nicht
Also kann man es gleichzeitig als Öffnungs- UND Einbruchssensor nutzen?
Bei dem Preis…
Mit Z2M wird es hoffentlich kompatibel gemacht werden – aqara-Hubs müssen leider draußen bleiben.
Spannend!
Eine Einfachversion des Sensors, nur mit Matter over Thread und somit komplett ohne Zigbee und dieses Gedönse, wäre imho der perfekte Sensor für Fenster und Türen so komplett ohne Magnet.
Kann man damit wohl auch tragende Stuten überwachen?
Ist doch ohne Aqara Hub in HomeAssistant nutzbar..
Nutzt das auch alle sensoren?
Muss man nur warten bis es integriert ist, oder?
Ob das Teil einen Akku hat?
Leider nein.
Es wird eine CR2450 Batterie benötigt.
Gibt’s sowas in der Art eigentlich auch als Diebstahlschutz für bewegliche Gegenstände?
Nein, wie soll das funktionieren?