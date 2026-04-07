Aqara hat mit dem Mehrzustandssensor P100 ein neues Smarthome-Zubehör im Programm, mit dessen Hilfe sich unterschiedliche Bewegungs- und Zustandsänderungen in Innenräumen erfassen lassen. Der Verkauf startet zum Preis von 29,99 Euro über den ebenfalls neuen EU-Onlineshop des Herstellers.

In Schwarz oder Weiß erhältlich

Das neue, 3 auf 4,5 Zentimeter große Zubehör ist mit einer 9-Achsen-Sensorik ausgestattet und soll den Angaben des Herstellers zufolge in der Lage sein, Vibrationen, Bewegungen, Klopf- beziehungsweise Tippimpulse sowie Stürze und Neigungen zu erkennen. Der Sensor kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Einer dient der klassischen Erkennung von Öffnungs- und Schließvorgängen, etwa bei Türen oder Fenstern. Dabei wird der Status über Veränderungen des Drehwinkels ermittelt.

Zwei Betriebsmodi für unterschiedliche Aufgaben

Der zweite Modus soll zusätzliche Ereignisse wie Bewegungen, Neigungen oder Erschütterungen erkennen. In diesem Fall wird bei einer Veränderung eine Meldung an die Aqara-App gesendet. Für diese Funktionen sind jedoch zwingend eine Zigbee-Anbindung sowie ein Aqara-Hub erforderlich. Grundsätzlich unterstützt der Aqara Mehrzustandssensor P100 sowohl das Zigbee- als auch das Thread-Protokoll und lässt sich über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren.

Auf Basis der umfangreichen Erkennungsmöglichkeiten bieten sich vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für den Sensor im Alltagseinsatz. Neben der klassischen Überwachung von Türen und Fenstern kann das Gerät beispielsweise auch Bewegungen an Schubladen, Safes oder Briefkästen registrieren. Erkannte Statusänderungen können per Push-Mitteilung gemeldet oder direkt in Automationen integriert werden.

Automatische Kalibrierung und einstellbare Empfindlichkeit

Aqara betont, dass sich der Sensor nach der Installation automatisch eine Referenzposition festlegt. Auf dieser Grundlage könne das System Veränderungen zuverlässiger erkennen und genauer bewerten. Zusätzlich passt sich die Auswertung der Sensordaten im laufenden Betrieb automatisch an, wodurch die Erkennung stabiler arbeiten und die Zahl möglicher Fehlmeldungen sinken soll. Für zusätzliche Genauigkeit soll die Möglichkeit sorgen, die Empfindlichkeit des Sensors in zehn Stufen zu regeln.