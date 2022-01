qView: Kostenfreier Mac-Bildbetrachter in Version 5.0

Wer häufiger mit Fotos und Grafiken hantiert, sollte der komplett kostenlos erhältlichen Mac-Applikation qView einen Testlauf auf seinem Rechner gönnen. Ähnlich wie Quick Look und Apples Vorschau.app zeigt euch auch das Open-Source-Projekt eine schnelle Vorschau nahezu beliebiger Bilder und Grafikdateien an, ergänzt diese aber um zusätzliche kleine Werkzeuge, die das schnelle Sortieren ganzer Verzeichnisse ermöglichen.

