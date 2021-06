qView: Schlichter, kostenfreier Bildbetrachter für macOS

qView läuft auf allen Macs, die mindestens macOS 10.12 oder neuer einsetzen, wird seit 2019 aktiv entwickelt und listet die zuletzt am Programm vorgenommenen Veränderungen in der hier abgelegten , offiziellen Changelog-Übersicht. Vielleicht ist die App ja in der Lage euren Arbeitsalltag zu optimieren. Test und Nutzung der Freeware ist vollständig ohne Risiko.

Die wichtigsten Infos zu Größe, Auflösung und Datei lassen sich in der Titelleiste von qView einblenden, können nach Anschlag der I-Taste aber auch in einem gesonderten Fenster eingeblendet werden. Das schnelle Umbenennen der Dateien ist ebenfalls möglich.

Neben dem Standard-Repertoire (.jpg, .gif, .bmp etc.) kann qView auf dem Mac auch .heic, .icns, .tif, .webp und .svg-Dateien anzeigen. Alles was ihr dafür tun müsst ist die zu sichtenden Bilder mit der Anwendung zu öffnen.

Mac-Anwender, die häufiger mal einen Stapel Fotos sichten müssen, können die plattformübergreifende Lösung qView ausprobieren. Keine 40 Megabyte groß, bietet qView eine schnelle Ein-Fenster-Lösung zum Betrachten von Foto- und Grafik-Dateien an und versteht sich dabei auf die Darstellung so vieler Formate, dass die nach Betriebssystemen sortierte Übersicht auf einer eigenen Sonderseite eingesehen werden kann.

Insert

You are going to send email to