Apple TV+: Godzilla, neue Trailer und ein neues Hollywood-Hauptquartier

Zum Wochenende hat Apple nun den ersten offiziellen Trailer von „The Sky is Everywhere“ veröffentlicht. Die Buchverfilmung erzählt eine Coming-of-Age-Story die sich mit Verlust, Trauer, Liebe und Musik beschäftigt und soll Apples Video-Streaming-Dienst kurz vor dem diesjährigen Valentinstag am 14. Februar erreichen. Ebenfalls neu: Der erste Blick auf Staffel 3 der Apple-Produktion „Servant“, die den Katalog von Apple TV+ heute ergänzt.

