QuickTune 7 für macOS: Retro-Remote für Apple Music

Das, was der Entwickler Mario Guzman mit seinen Hobbyprojekten nun schon seit dem Sommer 2021 abliefert, kann eigentlich nur unter dem Schlagwort Fanservice zusammengefasst werden.

Fanservice für Mac-Veteranen

Guzman schraubt vornehmlich an Fernbedienungen für Apples Musik-Applikation, die den iTunes-Nachfolger nicht einfach nur kontrollieren, sondern dies im Stil klassischer Mac-Anwendungen tun.

Guzman hat mit dem Music Widget bereits einen Mini-Player vorgestellt, der an Apples altes Mac-Dashboard erinnert, im Mai 2022 den Music MiniPlayer gestartet, eine Musik-Fernsteuerung im Look des iTunes-Mini-Players, und lieferte zuletzt seine Music Remote ab. Bei der Music Remote handelte es sich um eine Replik der sogenannten Music Player-App, die Teil der ersten öffentlichen Betaversion von Mac OS X war.

QuickTune 7 für macOS

Jetzt hat sich der Entwickler mit einem neuen Projekt zurückgemeldet und bietet nun eine Fernsteuerung im Look des QuickTime-Players an. Daher auch der Name: QuickTune 7.

QuickTune 7 reproduziert das Look-and-Feel von QuickTime 7 unter macOS X Tiger. Die Anwendung zeigt Albumcover, ermöglicht das Überspringen von Songs, das Pausieren, die Wiedergabe und Aktivierung von Repeat und Shuffle.

Bei dem kostenlosen Download handelt es sich um eine native Swift Applikation mit deutscher Benutzeroberfläche, die auf der Seite des Entwicklers gratis geladen werden kann und über ein zusätzliches Inspektor-Fenster den Zugriff auf in der Musik-Anwendung vorhandene Playlisten gestattet.

Zum Einsatz setzt QuickTune 7 mindestens macOS Big Sur voraus – und natürlich, dass ihr Apples Musik-Anwendung als Audioplayer nutzt. Selbst kann QuickTune 7 keine MP3s abspielen, sondern sendet lediglich Kommandos an Apples Musik-Anwendung, um diese anzuleiten, welche Wiedergabelisten und Songs diese als Nächstes wiedergeben soll.