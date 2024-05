Von ESR: Neue Tastatur-Hüllen für iPad Air und iPad Pro 2024

Wer ein neues iPad kauft, der will dieses wahrscheinlich eigentlich in die passende Tastaturhülle von Apple stecken. Die Preise, die Apple für seine aktuellen Magic Keyboards aufruft, sind jedoch nicht ohne: Für das kleine Magic Keyboard werden 349 Euro fällig – wer sich für eines der neuen 13-Zoll-iPads entschieden hat, den kosten Apples Tastaturlösungen sogar 399 Euro.

Die Ascend-Tastaturhülle von ESR

Zumindest gelegentliche Schreiber sind daher gut damit beraten, den Zubehörhandel einmal auf brauchbare Produkte abzuklopfen.

Rebound und Ascend von ESR

Hier dürfen auch die neuen Tastaturlösungen von ESR in Augenschein genommen werden. Der zuverlässige Zubehör-Anbieter offeriert sowohl für das neue iPad Air als auch für das neue iPad Pro je zwei Tastaturhüllen mit deutschen Tasten-Layouts, die voll kompatibel mit Apples neuen Geräten sind und das iPad sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufstellen können.

Die Rebound-Tastaturhülle von ESR

ESR unterscheidet hier zwischen den beiden Modellvarianten Rebound und Ascend. Die Form der Rebound orientiert sich an Apples Magic Keyboard und lässt das Tablet ebenfalls über der Tastatur „schweben“. Mit einem Trackpad ausgestattet, bettet die Rebound das iPad in eine gesonderte Schutzhülle, die magnetisch an der Tastatur-Basis haftet.

Die Ascend besitzt hintergrundbeleuchtete Tasten und kommt als klassische Klapp-Tastatur daher, die Aufstellwinkel zwischen 15 und 180 Grad zulässt. Auch hier ist die Nutzung des iPads im Hoch- oder Querformat möglich.

Etwa drei Monate Akku

Was die Akkulaufzeit angeht, gibt ESR eine Standby-Zeit von einem guten Jahr an. Wird die Tastatur zwei Stunden täglich benutzt, hält diese drei Monate durch. Ist dabei allerdings durchgängig die Hintergrundbeleuchtung aktiv, reduziert sich die Einsatzzeit auf nur noch eine Woche.

Die beiden Tastaturen sind für iPad Pro und iPad Air sowohl für die 11-Zoll- als auch die 13-Zoll-Ausführungen erhältlich und kosten je nach Modellvariante zwischen 99 und 130 Euro.