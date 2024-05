Anker SOLIX Solarbank 2 angeschaut: Der neue Akku für Balkonkraftwerke

Anker bietet jetzt die zweite Generation seiner SOLIX-Speicherlösung für Balkonkraftwerke an. Die Modelle Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus sowie die optionalen Module mit Zusatzspeicher lassen sich über die Anker-Webseite oder auch über Amazon bestellen.

Zunächst einmal müssen wir kurz auf die Unterschiede zwischen den beiden Modellen eingehen: Das Pro-Modell erlaubt den direkten und separaten Anschluss von bis zu vier Solarpanels und unterstützt somit eine Gesamtleistung von bis zu 2.400 Watt, die Solarbank 2 Plus ist dagegen nur mit zwei MPPTs ausgestattet. Wenn jedes Solarpanel über einen eigenen MPPT verbunden ist, lassen sich Leistungsgewinne durch eine optimale Ansteuerung erzielen. Wenn ihr ohnehin nur zwei Panels unterbringen könnt, sollte die Solarbank 2 Plus ausreichend sein.

Integrierter Wechselrichter und erweiterbarer Speicher

Um den direkten Anschluss der Solarmodule zu ermöglichen, ist nun auch ein Wechselrichter direkt in die Solarbank 2 von Anker integriert, der die Einspeiseleistung ins Haus unabhängig von der Gesamtleistung auf 800 Watt begrenzt. Darüber hinausgehende Solarproduktion fließt stets direkt in den Akku

Preislich macht der Unterschied zwischen den beiden Modellen 100 Euro aus. Die Solarbank 2 Plus wird zum Einführungspreis von 999 Euro angeboten und die Solarbank 2 Pro kostet bis zum 10. Juni 1.099 Euro. Als offizielle Preise nennt Anker außerhalb dieser Aktion jeweils 100 Euro mehr.

In der zweiten Generation der SOLIX-Solarbank lässt sich zudem deren Kapazität erhöhen. Anker bietet zum Preis von 699 Euro Erweiterungsbatterien an, die wie die Solarbank selbst über 1,6 kWh verfügen. Bis zu fünf dieser Zusatzbatterien lassen sich mit einer Solarbank 2 verbinden und deren Kapazität somit auf maximal 9,6 kWh erhöhen.

Wir haben die Solarbank 2 Pro hier bereits eingerichtet und am Laufen. Das neue Modell wirkt nicht nur optisch ein ganzes Stück edler als ihr Vorgänger, sondern kann auch über die oben erwähnten zusätzlichen Anschlüsse hinaus mit einigen Verbesserungen punkten.

Funktioniert jetzt auch bei Minusgraden

Die wichtigste Änderung ist hier in unseren Augen die deutlich verbesserte Temperaturbeständigkeit. Wir hatten ja im Zusammenhang mit der ersten Generation der Solarbank kritisiert, dass deren Akku bei Temperaturen unter 0 Grad nicht mehr geladen werden kann. Die Solarbank 2 ist jetzt definitiv auch für die Platzierung im Außenbereich geeignet und arbeitet im Temperaturbereich zwischen -20 und +55 Grad ohne jede Einschränkung. Zudem ist die Solarbank mit einer Steckdose ausgestattet, über die man beispielsweise bei einem Stromausfall immerhin 1.000 Watt Leistung beziehen kann.

Der Aufbau und Anschluss der Solarbank 2 lässt sich problemlos und auch ohne Vorkenntnisse bewerkstelligen. Sämtliche benötigten Kabel sind ebenso wie ein Solarkabelschlüssel im Lieferumfang enthalten. Falls man die Solarbank 2 mit einer oder mehreren Zusatzakkus verwendet, liegen auch die passenden Halterungen für eine sichere Verbindung und die Wandbefestigung bei.

Die Zusatzmodule werden ähnlich wie man das von Klemmbausteinen kennt einfach aufeinander gesetzt, die Steckverbindung und Erkennung des zusätzlichen Speichers erfolgt dabei automatisch.

Überwachung und Konfiguration per App

Wenn die Hardware aufgestellt und verkabelt ist, kommt die Anker-App zum Einsatz. Die Solarbank wird hier inklusive des optional zusätzlich verbundenen Speichers als ein Gerät erkannt und liefert im Wesentlichen die bereits von der ersten Generation des Anker-Solarspeichers bekannten Optionen.

Eine Übersichtsgrafik zeigt den aktuellen Zustand an und simuliert hier zugleich auch den Stromfluss. Ergänzend stehen Infografiken zum Abruf bereit, die Werte wie den Solarertrag oder die Speicherverwendung auf Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresbasis darstellen.

Die Verwendung des gespeicherten Solarstroms lässt sich weiterhin über den bereits vom Vorgänger bekannten benutzerdefinierten Modus steuern. Man kann hier über den Tagesverlauf hinweg einen Grundbedarf festlegen und das SOLIX-System sorgt dafür, dass dieser Wert bei Solarstromerzeugung priorisiert ans Haus abgegeben und nur der Überschuss im Akku gespeichert wird. Umgekehrt wird dann die hier vorgegebene Leistung von der Solarbank ans Haus abgegeben, wenn die Panels nicht mehr ausreichend Strom liefern.

Smart Meter für das SOLIX-System

Neu im Solarprogramm von Anker ist das jetzt separat zum Preis von 99 Euro erhältliche SOLIX Smart Meter. Vergleichbare Geräte kennt ihr vermutlich schon von anderen Herstellern, Anker bietet jetzt ein eigenes Smart Meter an, das sich nahtlos in das SOLIX-System integriert und die Möglichkeit bietet, statt den benutzerdefinierten, fixen Vorgaben für die Leistungsabgabe tatsächliche Stromverbrauchsdaten in Echtzeit zu verwenden.

Da das Smart Meter seinen Platz im Sicherungskasten sucht, ist eine Fachkraft für den Einbau zwingend erforderlich. Das kleine Gerät bezieht seinen Betriebsstrom direkt aus dem Stromnetz und kommt mit drei Klemmen, die sich lose um die drei Phasen des Hauptanschlusses legen. Die Kommunikation mit dem SOLiX-System läuft ebenso wie bei der Solarbank selbst über WLAN. Schön zu sehen ist hier, dass neben der direkt am Smart Meter montierten Knickantenne alternativ auch eine magnetische Antenne mit langem Kabel im Lieferumfang enthalten ist, mit deren Hilfe man im Zweifelsfall außerhalb des Sicherungskastens ein besseres WLAN-Signal einfängt.

In der Anker-App erscheint das Smart Meter als eigenes Gerät, das zu einem bestehenden SOLIX-System hinzugefügt Live-Daten liefert, auf deren Basis die Solarbank dann mehr oder weniger in Echtzeit ihre Leistungsabgabe reguliert.

Solarbank 1 künftig Speichererweiterung für das neue System

Für Besitzer einer Anker SOLIX Solarbank der ersten Generation gibt es zumindest langfristig gute Nachrichten. Eine direkte Kompatibilität mit den neuen Zusatzspeichermodulen ist zwar nicht gegeben, aber der Hersteller arbeitet daran, dass sich die Solarbank 1 umgekehrt als Speicher an das neue System anbinden lässt. Ein kostenloses Update diesbezüglich soll Ende des Jahres erscheinen.

Alternativ zum Einzelkauf der neuen SOLIX-Produkte bietet Anker bis zum 10. Juni auch verschiedene Bundles mit 22 Prozent Preisnachlass an, die dann nicht nur verschiedene Sets von Solarpanels einbeziehen, sondern teils auch ein kostenloses Smart Meter enthalten. Die hier verfügbaren Kombinationen finden sich ebenfalls auf der SOLIX-Webseite und zum Teil auch bei Amazon.