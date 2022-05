Music MiniPlayer: Neue Musik-Fernsteuerung mit Retro-Charme

Mit dem neuen Freeware-Download Music MiniPlayer schlägt Guzman in die gleiche Kerbe und bietet nun eine Fernsteuerung für die unter macOS vorinstallierte Musik-Applikation im Look der klassischen iTunes Jukebox an.

Den Entwickler Mario Guzman kennt ihr bereits von der Musik-Fernsteuerung Music Widget.app . Die Hommage an Apples Dashboard-Widgets landete im Sommer 2021 im Netz und erinnerte langjährige Mac-Nutzer an die im Jahr 2005 zusammen mit Mac OS X Tiger eingeführten Dashboard-Widgets.

