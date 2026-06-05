QuickRight erweitert das Finder-Menü um zusätzliche Dateifunktionen

Mit QuickRight steht eine neue Mac-Anwendung bereit, die das Kontextmenü des Finders um zahlreiche Zusatzfunktionen erweitert. Die Applikation richtet sich an Nutzer, die häufig mit Dateien, Ordnern und externen Laufwerken arbeiten und dafür regelmäßig mehrere Systemwerkzeuge oder Tastaturbefehle kombinieren müssen. Statt einzelne Aufgaben über verschiedene Menüs aufzurufen, bündelt QuickRight diese direkt im Rechtsklick-Menü des Finders.

Die Anwendung setzt macOS 14 oder neuer voraus und integriert sich als Erweiterung in die bestehende Finder-Oberfläche. Ziel ist es, häufig genutzte Aktionen ohne zusätzliche Fenster oder den Wechsel in andere Programme bereitzustellen.

Dateien anlegen, verschieben und analysieren

Zu den wichtigsten Funktionen zählt das Erstellen neuer Dateien direkt im aktuellen Verzeichnis. Unterstützt werden unter anderem Textdateien, Markdown-Dokumente sowie Vorlagen für Office-Formate. Eigene Templates lassen sich ebenfalls hinterlegen. Damit verfolgt QuickRight einen ähnlichen Ansatz wie die Mac-Anwendung „Stempel“, über wir die ifun.de bereits berichtet haben.

Darüber hinaus ergänzt QuickRight Funktionen, die viele Anwender von anderen Betriebssystemen kennen. So lassen sich Dateien ausschneiden und anschließend verschieben. Auch das Kopieren vollständiger Dateipfade ist mit einem Klick möglich. Entwickler und Administratoren können zudem direkt aus dem aktuellen Ordner heraus Terminal, iTerm2 oder Warp öffnen.

Für die Dateiverwaltung stehen weitere Werkzeuge bereit. Dateien können in zuvor definierte Zielordner verschoben, versteckte Dateien ein- oder ausgeblendet und Archivdateien komprimiert oder entpackt werden. Ergänzend zeigt die Anwendung Prüfsummen wie MD5 oder SHA-256 an, mit denen sich die Integrität von Dateien überprüfen lässt.

Zusätzliche Werkzeuge für Bilder und Ordner

Neben klassischen Finder-Erweiterungen integriert QuickRight auch mehrere Funktionen für Bilddateien. Unterstützt werden Formatumwandlungen, Bildkompression sowie das Auslesen dominanter Farbtöne. Darüber hinaus lassen sich Dateisymbole extrahieren und individuelle Ordnersymbole vergeben.

Ebenfalls enthalten sind Funktionen zum dauerhaften Löschen von Dateien ohne Umweg über den Papierkorb sowie eine Schnellansicht für Dateiinformationen. Externe Laufwerke werden nach Angaben des Entwicklers ebenfalls unterstützt.

QuickRight ist komplett kostenlos im Mac App Store verfügbar.