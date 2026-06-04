ifun.de — Apple News seit 2001. 46 399 Artikel

Kompakteres Gehäuse und überarbeitetes Display

Ooono P-Disc No4: Neue E-Parkscheibe günstiger als der Vorgänger
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Der dänische Anbieter Ooono hat mit der P-Disc No4 eine neue Generation seiner elektronischen Parkscheibe vorgestellt. Das Modell ist ab sofort erhältlich und wird zum Preis von 34,95 Euro angeboten. Damit liegt die unverbindliche Preisempfehlung sogar unter dem Startpreis der erst im vergangenen Jahr eingeführten P-Disc No3, die seinerzeit für 39,95 Euro auf den Markt kam.

Pdisc 4 Square

Zeitgleich wird die bisherige P-Disc No3 zu reduzierten Preisen abverkauft. Bei Amazon ist das Vorgängermodell aktuell für 29,94 Euro erhältlich.

Mit der P-Disc No4 verfolgt Ooono einen ähnlichen Ansatz wie bei den bisherigen Generationen. Die elektronische Parkscheibe erkennt automatisch, wenn ein Fahrzeug abgestellt wird, und stellt die Parkzeit selbstständig ein. Auch die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt ohne Eingriffe des Nutzers.

Ooono Pdisc 4

Laut Hersteller handelt es sich bei der No4 um die bislang kompakteste Parkscheibe des Unternehmens. Gleichzeitig wurde das Display überarbeitet. Ein kontraststärkerer Bildschirm soll dafür sorgen, dass die eingestellte Ankunftszeit sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch in dunkleren Parkhäusern besser erkennbar bleibt.

Mischung aus Eigenschaften früherer Modelle

Interessant ist der Blick auf die Ausstattung im Vergleich zu den Vorgängern. Ooono beschreibt die neue Parkscheibe als Kombination der wichtigsten Eigenschaften der bisherigen Generationen. Das kompakte Format erinnert an die erste P-Disc. Die Batterielaufzeit orientiert sich laut Hersteller an der zweiten Generation. Das bereits bei der No3 eingeführte Displaykonzept wird ebenfalls übernommen.

Während die P-Disc No3 mit einer unterstützenden Solarzelle ausgestattet war und laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erreichen konnte, nennt Ooono für die neue P-Disc No4 eine Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren. Hinweise auf eine integrierte Solarunterstützung finden sich in den Produktangaben des neuen Modells nicht.

Wie die bisherigen Varianten verfügt auch die neue Parkscheibe über eine Zulassung des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die entsprechende E-Nummer bestätigt, dass das Gerät in Deutschland überall dort eingesetzt werden darf, wo eine Parkscheibe vorgeschrieben ist.

Die Inbetriebnahme soll besonders unkompliziert ausfallen. Nach dem Einschalten ist keine weitere Einrichtung erforderlich. Nutzer befestigen die in schwarz und blau verfügbare Parkscheibe an der Windschutzscheibe und können sie anschließend direkt verwenden.

Produkthinweis
OOONO P-DISC NO4 – Elektronische Parkscheibe im kompakten Design mit automatischer Zeiteinstellung... 34,95 EUR
Produkthinweis
OOONO P-DISC NO4 – Elektronische Parkscheibe im kompakten Design mit automatischer Zeiteinstellung... 34,95 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
04. Juni 2026 um 18:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.399 weitere hätten wir noch.
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich frag mich warum als Display kein E Ink Display benutzt wird.

  • Ich hab die No2 und sehe keinen Grund, auf die neue Version upzugraden. Wer allerdings noch keine Parkuhr hat, dem kann ich die Onooo auf jeden Fall empfehlen.

  • Wie sieht es aus, wenn man nachts ein Parkplatz ansteuert und die Zeit von morgens gerne einstellen würde, damit man morgens die 1 std. „mitnehmen“ kann ?
    Kann man die Zeit auch manuell einstellen?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46399 Artikel in den vergangenen 8990 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven