Ooono P-Disc No4: Neue E-Parkscheibe günstiger als der Vorgänger

Der dänische Anbieter Ooono hat mit der P-Disc No4 eine neue Generation seiner elektronischen Parkscheibe vorgestellt. Das Modell ist ab sofort erhältlich und wird zum Preis von 34,95 Euro angeboten. Damit liegt die unverbindliche Preisempfehlung sogar unter dem Startpreis der erst im vergangenen Jahr eingeführten P-Disc No3, die seinerzeit für 39,95 Euro auf den Markt kam.

Zeitgleich wird die bisherige P-Disc No3 zu reduzierten Preisen abverkauft. Bei Amazon ist das Vorgängermodell aktuell für 29,94 Euro erhältlich.

Mit der P-Disc No4 verfolgt Ooono einen ähnlichen Ansatz wie bei den bisherigen Generationen. Die elektronische Parkscheibe erkennt automatisch, wenn ein Fahrzeug abgestellt wird, und stellt die Parkzeit selbstständig ein. Auch die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt ohne Eingriffe des Nutzers.

Laut Hersteller handelt es sich bei der No4 um die bislang kompakteste Parkscheibe des Unternehmens. Gleichzeitig wurde das Display überarbeitet. Ein kontraststärkerer Bildschirm soll dafür sorgen, dass die eingestellte Ankunftszeit sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch in dunkleren Parkhäusern besser erkennbar bleibt.

Mischung aus Eigenschaften früherer Modelle

Interessant ist der Blick auf die Ausstattung im Vergleich zu den Vorgängern. Ooono beschreibt die neue Parkscheibe als Kombination der wichtigsten Eigenschaften der bisherigen Generationen. Das kompakte Format erinnert an die erste P-Disc. Die Batterielaufzeit orientiert sich laut Hersteller an der zweiten Generation. Das bereits bei der No3 eingeführte Displaykonzept wird ebenfalls übernommen.

Während die P-Disc No3 mit einer unterstützenden Solarzelle ausgestattet war und laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erreichen konnte, nennt Ooono für die neue P-Disc No4 eine Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren. Hinweise auf eine integrierte Solarunterstützung finden sich in den Produktangaben des neuen Modells nicht.

Wie die bisherigen Varianten verfügt auch die neue Parkscheibe über eine Zulassung des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die entsprechende E-Nummer bestätigt, dass das Gerät in Deutschland überall dort eingesetzt werden darf, wo eine Parkscheibe vorgeschrieben ist.

Die Inbetriebnahme soll besonders unkompliziert ausfallen. Nach dem Einschalten ist keine weitere Einrichtung erforderlich. Nutzer befestigen die in schwarz und blau verfügbare Parkscheibe an der Windschutzscheibe und können sie anschließend direkt verwenden.