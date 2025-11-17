Stempel: Neue Dateien direkt im Finder anlegen

Mit Stempel bietet der deutsche Entwickler Hans Schülein eine vergleichsweise spezielle Anwendung für den Mac an. Die App richtet sich an Nutzer, deren Workflow es erfordert, Dateien direkt im Finder anzulegen. „Stempel“ soll dieses Vorhaben erleichtern, indem es das Kontextmenü sowie die Symbolleiste des Finders um eine entsprechende Funktion erweitert.

Ähnlich wie man in macOS standardmäßig neue Ordner über den Finder erstellen kann, stellt „Stempel“ die Möglichkeit bereit, per Rechtsklick oder über die Symbolleiste auf Basis von zuvor definierten Vorlagen neue Dateien zu erstellen. Der Entwickler der App bemängelt, dass diese Funktion bei anderen Betriebssystemen zum Standard gehört, Apples macOS jedoch auf eine solche Option verzichtet.

Vorlagenverwaltung in der App

Der Leistungsumfang von „Stempel“ geht allerdings über das schlichte Anlegen neuer Dateien hinaus. Die Anwendung bietet eine integrierte Verwaltung von Dateivorlagen. Nutzer können einfache Textdateien entweder direkt in der App bearbeiten oder sie mit einem externen Editor öffnen. Auch komplexere Strukturen werden unterstützt: So kann man auch ganze Ordner als Vorlage hinterlegen, um je nach Anlass ganze Projektgerüste zu erstellen, die aus einer mehreren Dateien umfassenden Basis, etwa für Web- oder Programmierprojekte bestehen.

Dateien, die nicht im Textformat vorliegen, beispielsweise Numbers-Dokumente, lassen sich in „Stempel“ als Vorschau betrachten und können bei Bedarf direkt in der zugehörigen Anwendung geöffnet werden.

POSIX-Unterstützung

Eine Besonderheit der Anwendung ist die Möglichkeit, POSIX-Rechte für jede Vorlage festzulegen. Auf diese Weise können einzelne Dateien direkt beim Anlegen als ausführbar markiert werden, etwa für Shell- oder Python-Skripte. Die Rechte lassen sich über eine grafische Oberfläche konfigurieren, die sich an der Darstellung des Terminal-Befehls „ls“ orientiert.

„Stempel“ wurde eben in Version 2.0 veröffentlicht. Der Entwickler bietet die App zum Preis von 1,99 Euro im Mac App Store an.