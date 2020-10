Command-Tab Plus: Mac-Helfer bereitet Version 2 vor

Die von macOS angebotene Tastenkombination „Befehl-Tab“ dürfte die effektivste Methode zum schnellen Wechsel zwischen den aktuell geöffneten Mac-Anwendungen darstellen. Dementsprechend häufig findet dieser Kurzbefehl bei Mac-Besitzern auch Verwendung. Die kostenpflichtige App Command-Tab Plus sieht hier noch Verbesserungspotenzial und erlaubt es, den Sprung zwischen den Apps weiter zu beschleunigen. Über zusätzlich gedrückte Ziffern lassen sich damit einzelne Programme direkt ansteuern – auf diese Weise umgeht man beim Wechsel zur gewünschten App die Notwendigkeit, die Tab-Taste teils mehrfach hintereinander zu drücken.

Doch damit nicht genug. Command-Tab Plus erlaubt gleichermaßen auch den schnellen Wechsel zwischen geöffneten Finder- oder Programmfenstern. Um den Vorgang weiter zu optimieren, lassen sich auch nicht benötigte und damit beim schnellen Programmwechsel nur störende Anwendungen in der Ansicht von Command-Tab Plus verbergen.

Das Erscheinungsbild der Anwendung ist flexibel konfigurierbar, dazu zählt auch die Möglichkeit, die Kurzbefehle für den Programm- oder Fensterwechsel anzupassen. Auf diese Weise lässt sich die App auch als Ersatz für Apples Standard-Funktion Befehl-Tab konfigurieren. Command-Tab Plus kommt auch mit Apples Spaces klar und blendet standardmäßig nur jene Apps ein, die innerhalb der aktuellen Arbeitsumgebung verwendet werden.

Beta-Test für Command-Tab Plus 2 angelaufen

Command-Tab Plus steht derzeit vor dem ersten kostenpflichtigen Update seit seiner Veröffentlichung vor vier Jahren. Interessenten können sich vorab für die Teilnahme am öffentlichen Beta-Test von Command-Tab Plus 2 bewerben, ein Termin für die Veröffentlichung der offiziellen Version steht noch nicht fest. Aktuell wird Command-Tab Plus 2 mit der Versionsnummer 0.35 (35beta) zum Download angeboten.

Der Beta-Test ist kostenlos. Regulär fährt der Entwickler ein zweigleisiges Preismodell. Command-Tab Plus lässt sich entweder zum Jahrespreis von 13,10 Euro buchen, oder ist alternativ dazu als Lifetime-Lizenz für bis zu zwei Macs zum Preis von 43,65 Euro erhältlich.