Gut möglich, dass Apple entsprechende Funktionen in einem zukünftigen Update des Mac-Betriebssystems selbst nachliefert, bis diese jedoch noch nicht Teil des Betriebssystems sind, gestattet Stage View hier die vorübergehende Verbesserung der neuen Arbeitsansicht (die bekanntlich gar nicht so neu ist ).

Darüber, wie hilfreich der mit macOS Ventura neu eingeführte Stage-Manager-Modus am Mac ausfällt, scheiden sich die Geister. Während die Befürworter der neuen Darstellung die aufgeräumtere Fensterübersicht loben und sich über die alternative App-Ansicht freuen, die irgendwo auf halbem Weg zwischen Vollbildmodus und der regulären Arbeit mit mehreren Fenstern angesiedelt ist, stören sich die anderen an der Unübersichtlichkeit des Features.

Hilfsdownload Stage View Stage Manager am Mac: Zusatz-App will Apples Werksfunktion verbessern

