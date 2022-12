PromptToImage: Weitere Mac-App für Stable Diffusion

Mit PromptToImage steht eine weitere Stable-Diffusion-App für den Mac zum Download bereit. Bislang gibt es die Anwendung allerdings noch nicht als finale Version, die Entwickler suchen derzeit noch Feedback von aktiven Nutzern und bieten den Download im Rahmen einer TestFlight-Beta an.

Vorweg muss allerdings erwähnt werden, dass sich PromptToImage nur auf Macs mit Apple-Prozessoren verwenden lässt. Wenn ihr mit einem Intel-Mac arbeitet, könnt ihr einen Blick auf DiffusionBee werfen. Ohnehin wirkt sich der neue Trend mittlerweile fast schon inflationär aus, so konnten wir in den letzten eine ganze Reihe von Anwendungen vorstellen, die sich auf das Erstellen von Bildern mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz eingeschossen haben.

Wer hier noch einen Platz auf dem Markt finden will, muss mittlerweile mehr als ein schnell zusammengeschustertes Interface für den Text-zu-Bild-Generator Stable Diffusion liefern. Die neue Anwendung PromptToImage setzt hierfür unter anderem auf erweiterte Optionen bei der Bildbeschreibung, so kann man beispielsweise nicht nur in Worte fassen, was man auf dem Bild sehen will, sondern auch Elemente als „Negative Prompt“ vorab ausschließen. Per Schieberegler lässt sich auch einstellen, wie eng sich der Generator an der Textbeschreibung orientieren soll. Alternativ zur Beschreibung mithilfe von Worten kann man zudem ein Bild als Vorlage verwenden.

Für Apple-Prozessoren und macOS Ventura optimiert (Version 13.1 vorausgesetzt), soll PromptToImage auf kompatiblen Rechnern insbesondere mit guten Leistungswerten überzeugen. Die App steht aktuell als 1.0 Beta zum Download zur Verfügung. Über den aktuellen Entwicklungsstand kann man sich hier auf GitHub informieren.

Stable-Diffusion-Apps auf dem Mac: