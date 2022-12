„Einfach zu knacken“: 1Password-Entwickler attackieren LastPass

Die Entwickler des Passwort-Managers 1Password nutzen die Probleme ihres Konkurrenten LastPass für Eigenwerbung. In einem Blog-Beitrag stellen sie die These auf, dass sich die Angreifer mit dem vergleichsweise geringen Einsatz von nur 100 Dollar Zugang zu einem der bei ihrem Hack erbeuteten Passwort-Tresore der LastPass-Kunden verschaffen können.

Ein Passwort alleine genügt nicht

Zunächst einmal wirkt es natürlich durchaus schäbig, wenn 1Password auf diese Weise auf Kundenfang geht. Den in dem Blog-Beitrag „Not in a million years: It can take far less to crack a LastPass password“ dargelegten Argumenten kann man allerdings nicht widersprechen. Vielmehr wiederholt der für 1Password tätige Sicherheitsspezialist Jeffrey Goldberg darin mehr oder weniger bekannte Fakten. Mit entsprechendem Aufwand lässt sich quasi jedes Passwort erraten und wenn man die von LastPass vorgegebenen Empfehlungen und das allgemeine Wissen darüber, wie Menschen ihre Passwörter erstellen, zugrunde legt, ist dies für in diesem Feld spezialisierte Menschen mit überschaubarem Aufwand zu erledigen.

Goldberg geht bei seiner Analyse davon aus, dass die wenigsten Kunden von LastPass ihr Master-Passwort mit einem soliden Passwortgenerator erstellt, sondern stattdessen frei gewählt haben. Von Menschen erstellte Passwörter seien aber im Gegensatz zu jenen, die mithilfe von spezieller Software generiert wurden, generell vergleichsweise einfach zu knacken. Diese These untermauert Goldberg in seinem Artikel mit nachvollziehbaren Beispielen und ausführlichen Erklärungen.

1Password erfordert zusätzlichen „Geheimschlüssel“

Als Verkaufsargument für seine eigene Software führt der Sicherheitsexperte dann ins Feld, dass 1Password sich eben nicht allein auf ein einzelnes Passwort zum Öffnen der Tresore verlässt, sondern darüber hinaus auch einen sogenannten „Secret Key“ erfordert, der beim Anlegen eines Benutzerkontos lokal erstellt wird und nie die Geräte des Nutzers verlässt. Zudem werde dieser automatisch und auf Basis extrem hoher Sicherheitsstandards generiert, was ein Erraten wie im Falle der Kontopasswörter von LastPass unmöglich mache.

Warum nicht einfach offline bleiben?

Die hier für 1Password angeführten Argumente sind nachvollziehbar. Dennoch muss man sich fragen, warum das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit genommen hat, ihre Daten ausschließlich lokal zu speichern. Die Kritik am Onlinezwang ist – ganz egal wie hoch die zugrundeliegenden Sicherheitsstandards sind – nachvollziehbar und auch ernst zu nehmen.

Wer nicht auf die in der Regel onlinebasierten Team-Funktionen solcher Anwendungen angewiesen ist, findet mittlerweile durchaus attraktive Alternativen für die reine Offline-Nutzung. Enpass beispielsweise schließt von vornherein die Speicherung von Kundendaten auf den eigenen Servern aus. Stattdessen kann man entweder eigene Cloud-Dienste und Server verwenden oder – unser Favorit – seine Passwörter ausschließlich lokal speichern und bei Bedarf über das heimische WLAN-Netz mit anderen Geräten synchronisieren.