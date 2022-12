Stable Diffusion auf dem Mac: Geheimtipp „AI Photo“ generiert Bilder nach euren Vorgaben

Mit dem komplett kostenfreien Download AI Photo bietet der App-Entwickler Martin Lexow ( ihr kennt Mirror Magnet ) jetzt eine einfache Mac-Anwendung an, die den Einsatz von Stable Diffusion auf dem Mac so einfach wie nur möglich macht.

Zur Erinnerung: Stable Diffusion, das war der Deep-Learning-Text-zu-Bild-Generator, der aus nahezu beliebigen Texteingaben detaillierte Bilder und Grafiken erschaffen kann. Mit präzisen Prompts könnt ihr Stable Diffusion Porträts, Landschaftsbilder oder Fotos erschaffen lassen, die so lediglich in eurer Fantasie existierten und Fröschen auf dem Mond mit dem Fahrrad über einen Berg aus Schlagsahne fahren lassen. Oder so ähnlich.

