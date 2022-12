DiffusionBee generiert KI-Bilder auch auf Intel-Prozessoren

Achtet beim Download der App darauf, dass ihr die richtige Version auswählt. DiffusionBee gibt es in zwei Variante für Apple-Prozessoren – die zweite läuft nur halb so schnell, liefert dafür aber qualitativ hochwertigere Ergebnisse. Ergänzend steht dann wie gesagt auch noch eine Version für Intel-Prozessoren zur Verfügung.

Der Entwickler der Anwendung betont, dass sämtliche Prozesse vollständig lokal ablaufen. Dies heißt in der Konsequenz aber auch, dass ihr den für die Funktion der App benötigten Datenbestand lokal vorliegen haben müsst. In der Folge werden 8 GB lokaler Speicherplatz für die korrekte Funktion der App benötigt.

