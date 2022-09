KI-Bildgenerator für den Mac: CHARL-E vereinfacht Nutzung von Stable Diffusion

Ihr müsst lediglich kreative Ideen für die zu erstellenden Bilder, Grafiken und Fotos mitbringen, die CHARL-E für euch generieren soll. Ein Beispiel des Entwicklers Charlie Holtz zum Ausprobieren: „Paint me an iguana wearing a red hat surfing a wave by Van Gogh“.

„CHARL-E“ ist eine schlichte Ein-Fenster-Applikation, die eure Kreationen in einer eigenen Galerie sichern kann. Nach dem initialen Download der Modelle arbeitet die Anwendung komplett offline und besitzt keine Abhängigkeiten in der Cloud.

Ihr gestattet uns hoffentlich einen kurzen Nachtrag zu dem am Dienstag ausgegebenen Hinweis auf die kostenfreie Mac-Applikation „Diffusion Bee“. Mit CHARL-E bietet sich eine vergleichbar einfach zu installierende Alternative an, die euch ebenfalls die Nutzung des KI-Bildgeneratoren Stable Diffusion gestattet.

