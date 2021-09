PowerExpand für iPad Pro: USB-C-Dock zum Tiefstpreis

Zu den Mitbewerben am Markt zählen die iPad-spezifischen Hubs von Satechi, dem US-Anbieter Hyper und das Pocket Pro Hub Elago, die wir auf ifun.de in den drei folgenden Artikeln berücksichtigt haben:

Ankers PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C Hub für iPad Pro , so der offizielle Name des iPad-Accessoires, überträgt Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60Hz und unterstützt Pass-Through- Laden mit bis zu 60W Power Delivery. Lautstärke-Änderungen über die Kabel-Fernbedienung angeschlossener Kopfhörer werden hingegen nicht unterstützt.

Mit seinem aktuellen Sonderpreis ordnet sich das iPad Dock preislich unter den Mitbewerbern von Hyper, Satechi und Elago ein. Das iPad-Dock von Ugreen wollen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr erwähnen, ist der Merkwürdig gewinkelte Kandidaten in unserem Test doch mit Karacho schon durch die erste Inaugenscheinnahme gerasselt .

Mit dem „PowerExpand Direct 6-in-1 USB-C PD Media Hub“ ( Produktseite ) hat der Zubehör-Anbieter Anker Anfang Juni ein spezielles USB-C-Dock in den Markt geworfen, das für den Einsatz an Apples iPad Pro-Modellen optimiert wurde.

