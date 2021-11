Porträtmodus auf dem Mac: Neuer Schalter im Kontrollzentrum

Auf dem iPhone bietet Apple den Porträtmodus schon seit 2016 an. Mithilfe dieser Option ließen sich damals zunächst nur mit dem Dual-Kamerasystem des iPhone 7 Plus eindrucksvolle Schärfentiefe-Effekte erzielen.

Das Kontrollzentrum von macOS sitzt ja schon seit macOS Big Sur am rechten Rand der Menüleiste und lässt sich über das Symbol mit den beiden Schaltern direkt neben der Menüleistenuhr öffnen. Sobald eine App aktiv ist, die Videos aufzeichnet, findet sich die neue Option namens „Videoeffekte“ im Kontrollzentrum. Hier könnt ihr den Modus „Porträt“ nun aktivieren oder auch abschalten – die Änderungen werden dann direkt in der gerade aktiven Kamera-Anwendung angezeigt.

