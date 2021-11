Mit HomeKit: Kohlenmonoxidmelder von Netatmo

Auf der frisch geschalteten Produkt-Webseite gibt der Hersteller zudem die Integration eines WLAN-Moduls an (Wi-Fi 802.11 b/g/n mit 2,4 GHz). Unklar ist, ob die HomeKit-Kommunikation auch über dieses erfolgen kann oder HomeKit-Geräte ausschließlich per Bluetooth angesprochen werden.

Über die Home + Security -Applikation des Anbieters lassen sich eine unbegrenzte Anzahl an Sensoren in einem HomeKit-Zuhause installieren. Die Sensoren bringen es einzeln auf Produktabmessungen von 10 cm x 10 cm und sind 2,3 cm tief. Die Kohlenmonoxidmelder können bereits vorhandene Rauchmelder ergänzen, erkennen selbst allerdings keinen Rauch.

Wird in deren Nähe eine zu hohe Konzentration an Kohlenmonoxid festgestellt, warnt der Sensor nicht nur mit einer Smartphone-Benachrichtigung, sondern auch mit einem 85 dB lauten Warnsignal. Im Inneren des Kohlenmonoxidmelders liefert ein integrierter Akku den Betriebsstrom und soll es auf eine ununterbrochene Laufzeit von 10 Jahren bringen. Da auch die Lebensdauer des im Gerät verbauten, elektrochemischen Sensors bei 10 Jahren liegt, steht anschließend die Entsorgung des Sensors auf dem Programm.

