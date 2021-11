BetterTouchTool für macOS Monterey integriert Kurzbefehle und Notch

Die Mac-App BetterTouchTool ist in der aktuellen Version 3.6 vollständig mit macOS Monterey kompatibel. Im Zusammenspiel mit dem aktuellen Mac-Betriebssystem legt der Entwickler der App einen besonderen Fokus auf die Unterstützung der neu mit macOS Monterey eingeführten Kurzbefehle.

Auf dem Mac verfügbare Kurzbefehle können mithilfe von BetterTouchTool auf einfache Weise direkt von verschiedensten Eingabegeräten aus gestartet werden. Über die App lassen sich beispielsweise Tastaturkürzel, spezielle Tastenfolgen, Gesten, Maustasten oder auch die Touch Bar als Auslöser zu konfigurieren.

Ergänzend lassen sich verschiedene Aktionen von BetterTouchTool nun in Kurzbefehlen verwenden. Die Integration soll hier konsequent erweitert werden, über den Stand der Entwicklung kann man sich im Community-Bereich der App-Webseite informieren.

Ein besonderes Bonbon für Besitzer der neuen MacBook-Pro-Modelle findet sich in dem am Wochenende veröffentlichten Update auf Version 3.609. Hier führt der Entwickler sogenannte „Notch-Trigger“ ein, mit deren Hilfe sich Aktionen durch Interaktion mit dem an sich „blinden“ Bildschirmbereich im Zentrum der Menüleiste der neuen MacBook-Pro-Modelle starte lassen.

Zum Start lassen sich hier fünf verschiedene Aktionen als Auslöser verwenden: Ein einfacher oder ein doppelter Mausklick auf die Notch, ein Rechtsklick auf die Notch, sowie die Bewegung der Maus in den Notch-Bereich oder aus diesem heraus.

Auf lange Sicht will der Entwickler den Menübalken um die Notch zum Ersatz für die Touch Bar machen und es ermöglichen, auf diese Weise existierende Touch-Bar-Setups weiter zu verwenden. Eine schnell programmierte Demo seht ihr hier:

I think this will become BetterTouchTool‘s Touch Bar replacement. (5 minute hack but this has potential). pic.twitter.com/EmiTMbjqzO

— Andreas Hegenberg (@LLo_ai) October 26, 2021