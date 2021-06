Universal Control: Von Apples Software-Chef erklärt

Wird die Maus zum Bildschirmrand bewegt, wird davon ausgegangen, dass das zuletzt aktive Gerät genutzt werden soll. Sobald dieses per „Universal Control“ erreicht wurde, merken sich die Einstellungen die Positionierung. Diese lässt sich nachträglich jederzeit in den neuen Monitor-Einstellungen von macOS 12 Monterey anpassen.

Nach welchen Kriterien der aktive Mac dann bestimmt, an welches Gerät die Eingabegeräte übergeben werden, hat Apples Software-Chef Craig Federighi in einer E-Mail an einen nachfragenden Nutzer erklärt :

Zudem müssen Anwender natürlich über kompatible Geräte verfügen. Dazu zählen: MacBook Pro (2016 und neuer), MacBook (2016 und neuer), MacBook Air (2018 und neuer), iMac (2017 und neuer), iMac (5K Retina 27-inch, Late 2015), iMac Pro, Mac mini (2018 und neuer), and Mac Pro (2019); and iPad Pro, iPad Air (3. Generation und neuer), iPad (6. Generation und neuer) und iPad mini (5. Generation und neuer).

Allerdings grübelte die Community seitdem nicht nur über die Systemvoraussetzungen, sondern auch darüber, wie Apple den reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen Geräten realisierten würde. Woher sollte der iMac etwa wissen, an welches Gerät der Mauszeiger zu übergeben sei – eine Frage, die vor allem in Büros mit mehreren Macs und iPads relativ große Hürden aufzubauen schienen.

Per Maus ein Bild vom iMac auf das iPad schieben und dies, ohne sich zuvor großartig mit den Konfigurationen der verbundenen Eingabegeräte befassen zu müssen. Das was Apple schlicht unter dem Stichwort „Universal Control“ zusammenfasst, war eine der Funktionen, die während der WWDC-Eröffnungsveranstaltung für den meisten Zuspruch sorgten.

