Polyglot: Lokale Untertitel und Übersetzungen am Mac

Mit Polyglot steht eine neue Mac-Anwendung bereit, die Transkription, Untertitelbearbeitung und Übersetzungen in einer Oberfläche zusammenführt. Audio- und Videodateien lassen sich importieren und automatisch mit zeitlich abgestimmten Untertiteln versehen. Auch bereits vorhandene SRT- und WebVTT-Dateien können ohne zugehöriges Video geöffnet, bearbeitet und konvertiert werden.

Die dafür verwendeten KI-Modelle laufen lokal auf dem Mac. Aufnahmen und Untertiteltexte müssen für Transkription und Übersetzung nicht an einen externen Dienst übertragen werden. Nach dem einmaligen Download der benötigten Modelle funktioniert die Verarbeitung lokaler Dateien auch offline. Damit schlägt Polyglot in eine ähnliche Richtung wie die von uns bereits vorgestellten Diktierlösungen MacWhisper, Handy und Petal, erweitert diesen Ansatz aber um einen deutlich stärker auf Untertitel und Video zugeschnittenen Arbeitsablauf.

Untertitel bearbeiten und gesammelt verwalten

Originale und übersetzte Untertitel landen gemeinsam in einer lokalen Bibliothek. Dort lassen sie sich durchsuchen, nach Sprache filtern sowie gesammelt übersetzen oder exportieren. Bei Übersetzungen bleiben die Zeitmarken der Ausgangsdatei erhalten. Werden später Korrekturen am Original vorgenommen, markiert Polyglot die davon betroffenen Übersetzungen zur erneuten Prüfung, ohne bereits abgeschlossene oder manuell bearbeitete Fassungen zu verwerfen.

Neben SRT und WebVTT exportiert die App lesbare TXT-Transkripte und zweisprachige Untertitel. Die Spracherkennung unterstützt 25 europäische Sprachen. Entwickler Dylan de Heer weist zugleich darauf hin, dass automatisch erzeugte Texte vor einer Veröffentlichung kontrolliert werden sollten.

Videowerkzeuge bleiben auch kostenlos nutzbar

Polyglot beschränkt sich nicht auf Text. Videos können hinsichtlich Auflösung, Bildrauschen, Schärfe und Bewegung angepasst werden. Optional stehen dafür zusätzliche lokale KI-Modelle bereit. Außerdem kann die Anwendung Videos auf eine vorgegebene maximale Dateigröße komprimieren und anschließend prüfen, ob der fertige Export dieses Limit tatsächlich einhält. Das Original bleibt dabei unangetastet.

Vorausgesetzt werden ein Mac mit Apple-Prozessor, mindestens macOS 14.4 und 8 GB Arbeitsspeicher. Das optionale SeedVR2-Modell benötigt mindestens 16 GB. Transkription und Übersetzung lassen sich sieben Tage lang ohne Limit testen, ein Konto oder Zahlungsdaten sind dafür nicht erforderlich.

Danach kostet Polyglot Pro einmalig 29,99 Euro und darf von einer Person auf zwei Macs genutzt werden. Bearbeitung, Konvertierung, Export, Timing-Anpassungen und die Videowerkzeuge bleiben auch ohne Pro-Lizenz kostenlos. Der Download wartet hier auf euch.