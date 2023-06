Plötzliche Preiserhöhungen: Auch Vodafone will 5 Euro mehr

[…] Leider sind auch wir von der allgemeinen Kostenentwicklung betroffen. So stellt uns z. B. die Erhöhung der Energiepreise für den Betrieb unserer Netze vor große Herausforderungen. Deshalb müssen wir nun unsere Preise anpassen. Wir wollen diese Auswirkungen für Sie so gering wie möglich halten. Ab dem 23. August 2023 beträgt Ihr neuer monatlicher Basispreis für Ihren Festnetz‑Tarif daher 34,99 Euro statt 29,99 Euro. Die Anpassung finden Sie auf Ihrer Rechnung gesondert ausgewiesen. Ihr Vertrag läuft automatisch zum neuen Preis weiter. Sie müssen nichts tun. […]

Neben 1&1 setzt auch Vodafone auf plötzliche Preiserhöhungen per E-Mail und versendet derzeit ebenfalls entsprechende Schreiben, die eine monatliche Kostensteigerung von 5 Euro geltend machen. In einem uns vorliegenden Fall wird hier ebenfalls Ende August als Termin für die Preiserhöhung genannt.

