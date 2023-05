Vodafone-Preiserhöhung: Verbraucherzentrale erwägt Sammelklage

Die Preiserhöhung des Anbieters hat in jedem Fall auch ein Sonderkündigungsrecht für die betroffenen Kunden zur Folge. Vodafone hat in seinen Anschreiben darauf hingewiesen, dass man hierfür drei Monate ab Erhalt der Preisänderungsmitteilung Zeit habe.

Vodafone hatte die von der Preiserhöhung betroffenen Tarife ursprünglich mit dem Zusatz „dauerhaft günstig“ beworben, was sich mit Blick auf die Preiserhöhung allerdings als zweifelhaftes Versprechen erwiesen hat. Der Anbieter hat die Kosten bei den betroffenen Bestandskunden um glatte 5 Euro pro Monat erhöht. Als Begründung hat das Unternehmen die allgemeine Kostenentwicklung angeführt: Die Erhöhung der Energiepreise stelle den Betrieb der hauseigenen Netze vor große Herausforderungen und somit sei es nötig, die Preise entsprechend anzupassen. Man wolle die Auswirkungen auf die Kunden allerdings so gering wie möglich halten.

Wer an der Aktion teilnehmen und seinen Fall gegenüber der Verbraucherzentrale schildern will, findet hier alle weiteren Informationen . Mit der Sammelklage soll erreicht werden, dass die betroffenen Nutzer weiterhin die ursprünglich vereinbarten Preise bezahlen und zu viel geleistete Gebühren zurückerstattet bekommen.

