Die in Berlin ansässige OpenTalk GmbH hat ihre quelloffene Videokonferenz­lösung OpenTalk jetzt als europäische, mit den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung kompatible Alternative zu den amerikanischen Platzhirschen Zoom, MS Teams und WebEx an den Start gebracht.

Das Unternehmen hofft Kunden mit Rechenzentren in Deutschland zu locken und bewirbt sich unter anderem als Option für Berufsgeheimnisträger wie beispielsweise Rechtsanwälte.

OpenTalk wird als Open-Source-Projekt entwickelt, das den Einblick in den Quellcode der Anwendung jederzeit zulässt und so Vertrauen für die eigenen Software-Architektur aufbauen will, die neben Unternehmenskunden speziell auch auf Kunden in Politik, Verwaltung und Bildung abzielt.

Videokonferenz mit 3 Tarifen

Zum Marktstart bietet OpenTalk drei unterschiedliche Tarifstufen an, die sich vor allem in der maximalen Verbindungsdauer und in der Anzahl der maximale Konferenzteilnehmer unterscheiden.

Starter-Tarif für 0 Euro: Bis zu 5 Konferenzteilnehmer können sich bis zu 30 Minuten pro Gespräch miteinander unterhalten.

Bis zu 5 Konferenzteilnehmer können sich bis zu 30 Minuten pro Gespräch miteinander unterhalten. Standard-Tarif für 7,50 Euro pro Monat: Bis zu 50 Konferenzteilnehmer können sich bis zu 240 Minuten miteinander unterhalten.

Bis zu 50 Konferenzteilnehmer können sich bis zu 240 Minuten miteinander unterhalten. Premium-Tarif für 12,50 Euro pro Monat: Bis zu 200 Konferenzteilnehmer können sich unbegrenzt lange miteinander unterhalten.

Noch ohne mobile Apps

OpenTalk bezeichnet sich als Schwester-Projekt von mailbox.org und steht bislang nur über den Browser zur Verfügung. Sowohl am Desktop als auch auf mobilen Geräten. Nach Angaben der Macher arbeitet man zwar bereits an einer nativen Applikation für mobile Geräte, noch steht diese aber noch nicht zur Verfügung.

Interessant auch: Safari taucht in der offiziellen Liste der unterstützen Browser nicht auf. hier werden lediglich die aktuellen Versionen von Chrome, Firefox und Edge angeführt, sowie alle anderen auf Googles Chromium-Projekt basierenden Browser.