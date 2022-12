Pixelmator Pro macht abgestufte Bildverläufe glatt

Der störende Effekt lässt sich zwar auch bisher schon mit Mitteln wie der Verwendung von Weichzeichnungsfiltern beheben, mit der neuen Version von Pixelmator Pro wird dies allerdings nochmals deutlich vereinfacht und beschleunigt. Zudem soll die neue Funktion auch für qualitativ bessere Ergebnisse sorgen. Den Entwicklern zufolge ist der auf künstlicher Intelligenz basierende Algorithmus in der Lage, Farben, Farbverläufe und Texturen in Bildern intelligent zu analysieren, die betroffenen Bereiche zu erkennen und die Störungen zu beheben, ohne dass sich dies negativ auf feinere Details in anderen Bereichen des Bildes auswirkt.

Insert

You are going to send email to