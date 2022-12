ARD Jahresfazit: Mediathek als Erfolgsrezept

Zu den gefragtesten Angeboten in der ARD-Mediathek zählen der Jahresbilanz der Sendergruppe zufolge Fiktion wie Reportagen und Dokumentationen gleichermaßen. Als beliebteste Serien werden „Schneller als die Angst“, „Euer Ehren“ und „Das Weiße Haus am Rhein“ mit jeweils rund 1,2 Millionen Abrufen pro Folge genannt. Zu den meistaufgerufenen Filmen gehörten die Tatort-Folge „Des Teufels langer Atem“ mit mehr als 1,7 Millionen Abrufen und der Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama“ mit über 1,5 Millionen Abrufen. Bei den Reportagen und Dokumentationen liegt die fünfteilige Serie „Being Jan Ullrich“ mit 3,3 Millionen Abrufen auf dem ersten Platz.

Nüchtern betrachtet kann man die stetig wachsenden Nutzungszahlen von Mediathek-Angeboten natürlich auch als logische Konsequenz eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandels sehen. Ganz besonders in der von der ARD angesprochenen Altersstufe zwischen 14 und 49 Jahren findet schon seit Jahren eine Abkehr vom linearen Fernsehen hin zu On-Demand-Angeboten statt. Dieser Medienwandel zeigt sich zwar auch in der Altersgruppe ab 50 Jahren aufwärts, geht dort allerdings mit deutlich reduziertem Tempo vonstatten.

