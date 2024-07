Persona Webcam: Vision-Pro-Personas auf Mac nutzen

Das niederländische Software-Studio Nonstrict, das ihr vielleicht schon von Bezel kennt, hat eine neue Mac-Anwendung am Start, die den Namen Persona Webcam trägt und ab sofort im Mac App Store verfügbar ist.

Diese Desktop-Applikation ermöglicht es, die Persona-Funktion der Apple Vision Pro in Mac-Anwendungen wie Zoom oder Webex zu integrieren, um die von der Vision Pro erstellten digitalen Avatare so auch in all jenen Mac-Anwendungen zu verwenden, die auf das Kamerabild zugreifen.

Personas – Apples digitale Avatare

Hierzulande sind die Personas noch nahezu unbekannt, da die Apple Vision Pro offiziell doch erst morgen auf den deutschen Markt kommt. Grundsätzlich scannt die Funktion das Gesicht und den Hautton des Nutzers und erstellt einen digitalen Avatar, der bei Interaktionen mit der Vision Pro dann im virtuellen Raum angezeigt werden kann. Mit der Mac-App „Persona Webcam“ können diese Avatare nun auch in verschiedenen Mac-Anwendungen genutzt werden, wodurch Videoanrufe und Aufnahmen ohne physische Kamera möglich werden sollen.

Um „Persona Webcam“ zu nutzen, müssen die Anwender zunächst die Persona-Funktion auf der Vision Pro konfigurieren und die entsprechende App auf dem Mac installieren. Die Systemvoraussetzungen führen macOS 14 Sonoma oder neuer sowie visionOS 1.1 oder neuer an. Nach der Installation kann der Persona-Avatar in Anwendungen wie Zoom, Webex und Microsoft Teams genutzt werden.

Mit der Datenbrille im Videochat

Die Basisversion der App ist kostenlos im App Store verfügbar. Nutzer, die die zeitlichen Einschränkungen der App aufheben und so die Vollversion freischalten möchten, können die Limits durch einen In-App-Kauf in Höhe von 6 Euro entfernen.

Nonstrict hebt hervor, dass die App besonders für Nutzer geeignet sei, die frühzeitig auf die Vision Pro umgestiegen sind und die Vorteile des virtuellen Mac-Displays voll ausschöpfen möchten. Mit „Persona Webcam“ soll ein nahtloser Workflow zwischen der Vision Pro und dem Mac ermöglicht werden.