Saugroboter zum Prime Day? Greift zum Roborock Q Revo S

In ein paar Tagen werden wieder etliche Prime Day Angebote auf uns niederprasseln, unter denen sich erfahrungsgemäß auch zahlreiche Saugroboter befinden. Eine Materie, in der wir seit Jahren tief drinstecken und auch in diesem Jahr wieder eine Empfehlung aussprechen wollen, die wir so auch Freunden und Familienangehörigen mit auf den Weg in das Shopping-Event geben: Greift zum Roborock Q Revo S.

Für alle die nicht unendlich lange vergleichen wollen: Der Q Revo S

Für den Anbieter Roborock spricht ganz generell, dass dessen Geräte die beste Navigation am Markt besitzen und auch verschachtelte Wohnungen zielstrebig befahren, fotografieren und reinigen. Für die Q Revo-Familie von Roborock, die der Anbieter im vergangenen Jahr an den Start gebracht hat, spricht konkret das gut abgestimmte Gesamtpaket aus Saugroboter mit aktiven, rotierenden Wischmopps, einer Ladestation mit Wassermanagement und einer ebenfalls vorhandenen Absaugfunktion.

Gehäuse und Haptik fallen zugegeben etwas günstiger als bei dem absoluten Topmodell, dem S8 MaxV Ultra, aus. Zudem verzichtet die Q Revo-Familie auf Funktionen wie eine integrierte Kamera. Diese sind zwar ohne Frage Eingeständnisse, wirken sich jedoch vor allem positiv auf den Preis aus und bleiben im Alltag so gut wie unbemerkt.

Insgesamt fünf Q Revo-Modelle

Die Q Revo-Geräte sind seit ihrem Debüt so gut angekommen, dass der Anbieter inzwischen fünf unterschiedliche Modelle offeriert. Neben dem einfachen Q Revo, den wir auf ifun.de im letzten August ausführlich vorgestellt haben, gibt es inzwischen ein S-, ein Pro-, ein MaxV- und ein Master-Modell.

Die Q Revo-Familie: Der Q Revo, der S, der Pro, derMaxV und der Master

Im Grunde genommen handelt es sich bei allen Geräten um dieselbe Basisvariante mit minimalen Unterschieden. Die größte Verbesserung ist zwischen dem Q Revo und dem Q Revo S auszumachen. Das S-Modell ist quasi baugleich mit dem Original, besitzt aber eine signifikant höhere Saugleistung von 7.000 statt 5.500 Pascal.

Das Pro-Modell besitzt Wischmopps mit dem neuen FlexiArm-Design, der MaxV ist darüber hinaus in der Lage, seine Bürste bei ausschließlicher Feuchtreinigung zusätzlich anzuheben. Der Aufpreis für das teuerste Master-Modell soll durch eine noch einmal erhöhte Saugleistung von 10.000 Pascal und eine zusätzliche Seitenbürste im FlexiArm-Design gerechtfertigt werden.

Das FlexiArm-Design: Mechanisch aufwändig und noch nicht bewährt

Q Revo S – mehr braucht man nicht

Womit wir zum Q Revo S zurückkommen, für den wir an dieser Stelle eine Lanze brechen wollen. Unserer Meinung nach sind die FlexiArm-Erweiterungen der teureren Modelle nämlich eher als Gimmick zu betrachten, das erst noch unter Beweis stellen muss, wie fehleranfällig die zusätzlich verbaute Mechanik im Alltagsbetrieb ist. Die Saugleistung von 7.000 Pascal ist mehr als genug, den Aufpreis von 20 Euro gegenüber dem nur 5.500 Pascal starken Original-Modell aber auf jeden Fall wert. Während sich noch intensivere Saugleistung vor allem auf die Lautstärke der Geräte auswirkt, lässt sich beim Sprung von 5.000 auf 7.000 Pascal ganz objektiv noch eine verbesserte Reinigungsleistung auf Teppichen feststellen.

Eher zurückhaltend gestaltet: Der schwarze Q Revo S

Unsere Erfahrungen mit dem Q Revo S

Wie alle Mitglieder der Q Revo-Familie setzt auch der Q Revo S auf zwei rotierende Wischmopps, die drehend durch die Wohnräume fahren – dem VibraRise-System trauern wir nicht hinterher.

Statt eines feuchten Lappens, der sich quer zur Fahrtrichtung bewegt, nutzt der Q Revo S runde Wischmopps, die bei Teppichkontakt angehoben werden und dank aktivem Anpressdruck für eine gleichmäßigere und intensivere Reinigung sorgen. Die Basisstation kümmert sich um Reinigung und Trocknung der Wischmopps, und setzt dabei selbst auf eine modulare Bauweise. Gut und wichtig: der Kunststoffteil der sich um die Moppreinigung kümmert, lässt sich leicht entnehmen und unter der Dusche reinigen.

Reinigungsbereich lässt sich einfach entnehmen

Wie oben bereits notiert, verzichtet der Q Revo S auf High-End-Funktionen wie das automatische Anheben der Staubbürste oder ein Videotelefonie-Feature und konzentriert sich auf das Wesentliche: die selbstständige Reinigung (auch unaufgeräumter) Wohnungen. Der Roboter selbst ist zurückhaltend gestaltet, mit nur zwei Funktionstasten, einem unsichtbaren Wassertank und einem ab Werk für die automatische Absaugung vorbereiteten Staubtank, der manuelle Eingriffe überflüssig macht.

Die Roborock-App: Nachvollziehbar aufgebaut, gut zu bedienen

Die Inbetriebnahme des Q Revo S ist benutzerfreundlich und frustriert auch Einsteiger nicht Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein QR-Code und das Befüllen des Frischwasserbehälters genügen, um den Roboter startklar zu machen. In weniger als einer Viertelstunde ist die Einrichtung abgeschlossen und der Roboter beginnt seine leise, sehr schnelle Erkundungsfahrt durch die Wohnung, um einen Grundriss zu erstellen. Die App ermöglicht eine detaillierte Konfiguration der Reinigung, einschließlich Saugintensität und Feuchtigkeitsabgabe, und steuert die Intervalle der Moppreinigung.

Zwei rotierende Wischmopps, eine Gummibürste und ein Staubtank, mit dem man nichts zu tun hat

Am Ende seiner Reinigung entleert der Q Revo S den Staubbehälter selbstständig in der Basisstation, wäscht die Wischmopps und trocknet diese mit einem Warmluftföhn. Für Nutzer, die den Roboter während ihrer Abwesenheit einsetzen, ist dies besonders praktisch.

Das dezente Design der Basisstation fügt sich unauffällig in Wohnräume ein und übertrifft das eher industrielle Design der Ultra-Modelle bei weitem. Hier kann man eigentlich nichts falsch machen.

Q Revo-Familie ab sofort im Angebot

Im Rahmen des Prime Day ist nahezu die gesamte Q Revo-Familie ab sofort im Angebot zu den jeweiligen Jahresbestpreisen erhältlich. Diese staffeln sich wie folgt: