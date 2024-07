Google Fotos und iCloud Fotos: Direkter Transfer jetzt möglich

Apple und Google haben bekannt gegeben, dass Anwender ihre Foto-Sammlungen zukünftig direkt von Google Fotos zu iCloud Fotos übertragen können. Diese Erweiterung ergänzt die bereits bestehende Möglichkeit, Fotos von iCloud Fotos zu Google Fotos zu transferieren.

Datenportabilität verbessert

Das Miteinander der beiden großen Tech-Konzerne ist Teil der sogenannten Data Transfer Initiative (DTI). Das neue Angebot wird im Laufe der nächsten Woche eingeführt.

Während frühere Online-Angebote meist auf ähnlichen Standards setzten und die Übertragung von Inhalten so problemlos möglich war, haben Meta, Google und Apple in den zurückliegenden Jahren zunehmend eigene Technologien implementiert, die den Export persönlicher Daten ohne das Mitwirken der Plattform-Betreiber so gut wie unmöglich gemacht haben.

Daraufhin haben sich die Konzerne auf die neuen Data-Transfer-Standards verständigt, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihre Daten von einem Online-Dienst herunterzuladen und zu einem anderen hochzuladen und so zumindest eine gewisse Datenportabilität sicherzustellen.

Transfer zu iCloud Fotos und zum iCloud Drive

In dem Hilfeeintrag #118257 (“Eine Kopie der iCloud-Fotos-Sammlung in einen anderen Dienst übertragen”) erklärt Apple schon länger, wie sich das eigene Fotoarchiv an einen anderen Dienst übertragen lässt. Jetzt neu verfügbar ist der Hilfeeintrag #HT213483 (“Eine Kopie deiner Fotos und Videos auf iCloud Fotos übertragen”), in dem Apple auf den direkten Datentransfer von Google Fotos in Richtung iCloud Fotos eingeht.

Dabei merkt der Konzern an: Foto- und Videodateien, die nicht in die eigene iCloud Fotos-Bibliothek übertragen werden können, einschließlich RAW-Dateien, werden in das persönliche iCloud Drive übertragen.

Der Übertragungsvorgang lässt sich direkt auf Googles Daten-Exportportal anstoßen, ist dieser erfolgreich beendet, erhalten Anwenderinnen und Anwender eine Benachrichtigung per E-Mail. In der Fotos App tauchen die übertragenen Bilder dann in einem Album mit dem Namen “Import von Google” auf, im iCloud Drive wird ein gleichnamiges Verzeichnis mit den zusätzlich übertragenen Inhalten angelegt.