Bezel spiegelt jetzt auch Apple-TV-Inhalte auf dem Mac

Als die aus den Niederlanden stammende Mac-Anwendung Bezel im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen ist, stand die Möglichkeit im Fokus, den Bildschirm von verbundenen iPhones und iPads für Präsentationen oder dergleichen ansprechend auf dem Mac-Bildschirm zu präsentieren. Mit der neuesten Version der App ist nun die Möglichkeit hinzugekommen, auch die Inhalte von Apple TV auf den Mac-Bildschirm zu übertragen.

Bezel can now mirror your Apple TV! 📺

Nearby Apple TVs will appear in the menubar menu next to your connected iPhones and iPads. Select the Apple TV from the menu and Bezel will mirror it, all wirelessly!

Check the GIF below or try it yourself 👉 https://t.co/s3xuOJcbTu pic.twitter.com/NjAXVinCl0

— Mathijs Kadijk (@mac_cain13) April 17, 2024