Perplexity: „Personal Computer“ jetzt für alle Mac-Nutzer

Perplexity stellt seine neue macOS-Anwendung ab sofort für alle Mac-Nutzer bereit und öffnet damit den Zugang zu „Personal Computer“ deutlich stärker als bislang. Die Funktion war zuvor nur im Zusammenhang mit dem hochpreisigen Max-Abonnement angekündigt worden und richtete sich vor allem an zahlende Premiumkunden.

Jetzt kann die neue Mac-App grundsätzlich von allen Interessierten geladen und genutzt werden.

Die eigentlichen KI-Agentenfunktionen bleiben allerdings weiterhin an kostenpflichtige Pro- und Max-Tarife gekoppelt. Nutzer ohne Abo können die Anwendung dennoch für klassische Suchanfragen, Diktatfunktionen und den Umgang mit Anhängen verwenden.

Bereits im April hatte Perplexity erstmals erklärt, dass „Personal Computer“ Aufgaben eigenständig auf dem Mac ausführen kann. Die Software arbeitet dabei nicht nur mit Webinhalten, sondern greift auch auf lokale Dateien, installierte Anwendungen und persönliche Datenquellen zu.

KI-Agenten arbeiten direkt auf dem Mac

Nach Angaben des Unternehmens soll die neue Anwendung Aufgaben dauerhaft im Hintergrund bearbeiten können. Dazu gehören etwa das Organisieren von Dateien, das Vergleichen von Dokumenten oder das Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Anwendungen und Webseiten.

Perplexity beschreibt die Funktion als eine Kombination aus lokaler Mac-Software und cloudgestützten KI-Diensten. Die Anwendung kann dabei auf Ordner, PDFs, Tabellen oder heruntergeladene CSV-Dateien zugreifen und diese mit Webinhalten kombinieren. In Verbindung mit dem ebenfalls recht neuen Comet-Browser lassen sich zudem Webanwendungen bedienen, selbst wenn diese keine direkte Schnittstelle zu Perplexity anbieten.

Schon bei der ersten Vorstellung hatte Perplexity erklärt, dass die Software auch Bildschirminhalte analysieren und mit nativen Mac-Anwendungen arbeiten kann. Sicherheitsrelevante Änderungen sollen weiterhin nur nach ausdrücklicher Bestätigung durch den Nutzer ausgeführt werden.

Alte Anwendung wird eingestellt

Mit dem Start der neuen App kündigt Perplexity gleichzeitig das Ende der bisherigen Mac-Anwendung an. Diese soll in den kommenden Wochen eingestellt werden. Nutzer werden daher zum Wechsel auf die neue Version aufgefordert.

Die App wird derzeit noch nicht über den Mac App Store verteilt, sondern ausschließlich direkt über Perplexity angeboten. Besonders in Kombination mit einem dauerhaft laufenden Mac mini sieht das Unternehmen einen typischen Einsatzzweck. Aufgaben können dabei auch aus der Ferne gestartet werden, etwa über das iPhone, während der Mac Prozesse im Hintergrund weiter ausführt.