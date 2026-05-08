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Vier neue Matter-Leuchten verfügbar

Govee: Neue Steh- und Deckenlampen mit Matter starten
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Govee bringt weitere Beleuchtungsprodukte mit Matter-Unterstützung nach Deutschland und baut damit das zuletzt vorgestellte Portfolio aus Tischlampen, Gartenspots und Deckenleuchten weiter aus.

Govee Stehleuchte

Neu hinzu kommen mehrere Stehlampen sowie eine zusätzliche Deckenlampe mit RGBICWW-Technik, KI-Funktionen und erweiterten Lichtoptionen für Wohnräume.

Im Fokus des Anbieters stehen dabei erneut anpassbare Farbverläufe, dynamische Szenen und die Integration in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Alexa, Google Home und SmartThings. Viele der neuen Modelle setzen zudem auf die von Govee beworbene „LuminBlend+“-Technologie, die weichere Farbübergänge und natürlichere Pastelltöne ermöglichen soll.

Neue Stehlampen mit Ambientebeleuchtung

Das umfangreichste neue Modell ist die „Govee Stehlampe 3“. Die 152 Zentimeter hohe Leuchte erreicht laut Hersteller bis zu 2100 Lumen und deckt einen Farbtemperaturbereich zwischen 1000 und 10.000 Kelvin ab. Damit soll sich die Lampe sowohl für farbige Ambientebeleuchtung als auch als klassische Leselampe eignen.

Stehlampe 3 Govee

Govee integriert hier 288 einzeln ansteuerbare LEDs sowie einen zusätzlichen rückseitigen Lichtbereich, der Wände indirekt ausleuchten kann. Der Sockel verfügt zudem über separate Beleuchtungselemente, die nachts als Orientierungslicht dienen können.

Zur Ausstattung zählen mehr als 100 voreingestellte Szenen, 16 Musikmodi sowie die bereits von anderen Govee-Produkten bekannten KI-Funktionen zur automatischen Erstellung von Lichtstimmungen. Die Steuerung erfolgt per App, Sprachbefehl oder Matter-Anbindung. Preislich liegt die neue Stehlampe bei 169,99 Euro, aktuell kombiniert Govee den Verkaufsstart mit einem 25-Euro-Coupon.

Produkthinweis
Govee Stehlampe 3 mit LuminBlend+ Technologie, Dimmbar RGBWWIC 2100lm Standleuchte, kompatibel mit Matter... 144,99 EUR

Etwas günstiger positioniert sich die „Stehlampe 3 Lite“ für 129,99 Euro, zum Start ebenfalls mit 25 Euro Abzug erhältlich. Diese bietet 1400 Lumen, eine RGBICWW-Beleuchtung und Matter-Unterstützung, verzichtet jedoch auf die aufwendigere Rückbeleuchtung und einige der erweiterten Lichtfunktionen des größeren Modells.

Produkthinweis
Govee Stehlampe 3 Lite RGBICWW, 1400 lm Stehlampe Wohnzimmer, 152cm LED Leselampe Dimmbar mit Musiksynchronisation... 104,99 EUR

Neue Deckenlampe mit DIY-Lichteffekten

Mit der Govee Deckenlampe Pro erweitert der Hersteller außerdem sein Angebot smarter Deckenbeleuchtung. Das neue Modell erinnert an die bereits vorgestellte Ceiling Light Ultra, fällt mit 149,99 Euro jedoch günstiger aus und richtet sich laut Hersteller an Räume zwischen 20 und 30 Quadratmetern.

Deckenlampe Pro Govee

Die runde Deckenlampe besitzt einen Durchmesser von 45,5 Zentimetern und integriert 200 LEDs für RGBICWW-Effekte. Neben klassischen Weißtönen zwischen 2700 und 6500 Kelvin unterstützt die Lampe auch dynamische Farbverläufe und pixelgenaue DIY-Lichteffekte.

Nutzer können eigene Muster direkt in der App erstellen oder auf mehr als 100 voreingestellte Szenen zurückgreifen. Die Leuchte unterstützt Matter und lässt sich damit auch in bestehende Apple-Home-Installationen einbinden.

Produkthinweis
Govee Deckenlampe Pro 55W, Smart LED Deckenleuchte Dimmbar 4800lm, RGBICWW DIY & AI-generierte Bildfunktionen... 119,99 EUR

Govee Laterne Stehlampe

Zusätzlich startet Govee noch eine neue Laternen-Stehlampe mit höhenverstellbarem Aufbau und Silikon-Lampenschirm. Diese kombiniert 1400 Lumen Helligkeit mit einem besonders breiten Farbtemperaturbereich von 1000 bis 10000 Kelvin und soll laut Hersteller unterschiedliche Lichtstimmungen vom warmen Abendlicht bis zu kühlem Tageslicht simulieren können.

Produkthinweis
Govee Laterne Stehlampe LED, RGBICWW Stehlmape mit Halo-Beleuchtung & 100 Szenen, Dimmbar 1000K-10000K & 1400lm, Matter... 139,99 EUR

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08. Mai 2026 um 08:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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