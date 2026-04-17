Der KI-Anbieter Perplexity erweitert sein Mac-Angebot um eine neue Funktion mit dem Namen „Personal Computer“. „Voraussetzung ist der Premiumtarif Perplexity Max, der ab 167 Dollar pro Monat erhältlich ist.

Bei „Personal Computer“ handelt es sich um einen ähnlichen Ansatz wie er von Anwendungen wie OpenClaw bekannt ist. Die Funktion soll dauerhaft im Hintergrund laufen und Aufgaben eigenständig ausführen können. Hierfür greift die KI-Software auf lokale Dateien, installierte Programme und Internetdienste zu und verknüpft diese miteinander.

Zugriff auf Bildschirm und lokale Anwendungen

Die Bandbreite der auf diesem Weg möglichen Automatisierungen reicht von einfachen Aktionen wie der Suche nach Bildern und Dateien bis hin zu komplexen Vorgängen wie der Installation und Konfiguration eines lokalen Servers. Mit „Personal Computer“ kann Perplexity auch den Inhalt des Bildschirms zu lesen. Auf diese Weise kann die KI auch E-Mails beantworten oder Messenger-Nachrichten verfassen.

Der Zugriff auf lokale Dateien sei ein wesentlicher Bestandteil des Funktionsumfangs. Ordner könnten direkt eingebunden werden, sodass die Software darin Dokumente durchsuchen, verändern oder neu anlegen kann. So lässt sich auch ein Teil der üblichen Dateiverwaltung automatisieren

Steuerung auch per Sprache und iPhone

Die Bedienung von „Personal Computer“ erfolgt nicht nur über Tastatur und Maus. Ein integrierter Sprachmodus ermöglicht es, Anweisungen mündlich zu geben. Die Software setzt diese Befehle um und arbeitet dabei im Hintergrund weiter. Ebenso lassen sich Aufgaben per iPhone aus der Ferne starten. Der Mac kann so auch dann selbstständig weiterarbeiten, wenn der Nutzer nicht vor dem Gerät sitzt.

Isolierte Umgebung soll Sicherheit erhöhen

Beim Zugriff auf lokale Daten und Programme setzt Perplexity nach eigenen Angaben auf eine isolierte Umgebung. Sensible Schritte müssen zudem auf dem Gerät bestätigt werden um sicherzustellen, dass Nutzer die Kontrolle über Änderungen auf ihrem Rechner behalten.