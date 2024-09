Pavel Durov: Telegram-Gründer kritisiert Festnahme, will kooperieren

Telegram-Gründer Pavel Durov hat sich Ende der vergangenen Woche, erstmals seit seiner Festnahme durch französische Behörden, zu den Vorwürfen gegen die Messenger-Plattform geäußert.

In einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal nannte er die Verhaftung „fehlgeleitet“ und erklärte, dass Gesetze aus der Vor-Smartphone-Ära nicht dazu geeignet seien, Plattformbetreiber für Straftaten Dritter verantwortlich zu machen. Durov, der nach vier Tagen gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro freikam, muss sich weiterhin regelmäßig bei der Polizei melden und darf Frankreich vorerst nicht verlassen.

Die Festnahme erfolgte aufgrund von Ermittlungen, die im Juli eingeleitet wurden. Die Vorwürfe waren vielfältig: Telegram werde für kriminelle Aktivitäten wie den Handel mit Drogen, Geldwäsche und die Verbreitung von kinderpornografischem Material genutzt. Zudem wurde Durov beschuldigt, nicht ausreichend mit den Behörden zu kooperieren.

Änderungen bei Telegrams Moderation

In seinem Beitrag räumte Durov ein, dass Telegram aufgrund des raschen Nutzerzuwachses auf 950 Millionen Menschen Schwierigkeiten habe, gegen illegale Inhalte vorzugehen. Kriminelle hätten es dadurch leichter, die Plattform zu missbrauchen. Durov versprach, die Moderation von Inhalten zu verbessern, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu nennen. Laut eigenen Angaben hat Telegram bereits begonnen, intern an diesem Problem zu arbeiten.

In diesem Zusammenhang fielen am Wochenende auch Änderungen auf der FAQ-Seite von Telegram auf. Dort können Nutzer nun über eine „Melden“-Funktion problematische Inhalte direkt an Moderatoren weiterleiten. In der aktualisierten FAQ wird beschrieben, wie Nutzer Inhalte melden können, etwa wegen Spam, Gewalt, Drogen oder Missbrauchsdarstellungen. Eine Löschanfrage kann auch per E-Mail gestellt werden.

Konflikte mit Regulierungsbehörden

Durov erklärte weiter, dass Telegram weiterhin mit Regulierungsbehörden im Gespräch sei, um ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Sicherheit zu finden. In Fällen, in denen keine Einigung erzielt werden kann, sei das Unternehmen bereit, sich aus dem jeweiligen Land zurückzuziehen.

