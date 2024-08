Festgesetzter Telegram-Chef: Pavel Durov verbleibt länger in Gewahrsam

Der Gründer und CEO des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, wurde am 24. August am Flughafen Le Bourget nahe Paris festgenommen. Seit Samstag befindet sich der 39-jährige in Polizeigewahrsam und sieht sich mit einer Vielzahl von Vorwürfen konfrontiert, die dem Messenger-Chef eine Mitverantwortung für zahlreiche schwere Straftaten unterstellen.

Vorwürfe gegen Durov präzisiert

Die Vorwürfe, die von den französischen Behörden inzwischen in einer offiziellen Pressemitteilung zusammengefasst wurden (PDF-Download), umfassen unter anderem die Komplizenschaft bei der Verbreitung von kinderpornografischem Material, Drogenhandel, Betrug und die Unterstützung krimineller Organisationen. Außerdem soll Durov den Ermittlern wichtige Informationen vorenthalten haben.

Die Vorwürfe gegen Durov: Beihilfe – Betreiben einer Online-Plattform zur Ermöglichung illegaler Transaktionen in einer organisierten Gruppe

Verweigerung der Herausgabe von Informationen oder Dokumenten, die für gesetzlich erlaubte Überwachungsmaßnahmen erforderlich sind

Beihilfe – Besitz von pornografischen Bildern von Minderjährigen

Beihilfe – Verbreitung, Angebot oder Bereitstellung von pornografischen Bildern von Minderjährigen in einer organisierten Gruppe

Beihilfe – Erwerb, Transport, Besitz, Angebot oder Verkauf von Betäubungsmitteln

Beihilfe – Angebot, Verkauf oder Bereitstellung von Ausrüstung, Werkzeugen, Programmen oder Daten zur Schädigung von automatisierten Datenverarbeitungssystemen ohne legitimen Grund

Beihilfe – Organisierter Betrug

Mitglied einer kriminellen Vereinigung zur Begehung eines Verbrechens oder Vergehens, das mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann

Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und Verbrechen einer organisierten Gruppe

Bereitstellung von Verschlüsselungstechnik zur Gewährleistung der Vertraulichkeit ohne zertifizierte Erklärung

Bereitstellung eines Verschlüsselungstechnik, das nicht ausschließlich der Authentifizierung oder Integritätsüberwachung dient, ohne vorherige Erklärung

Import von Verschlüsselungstechnik zur Authentifizierung oder Integritätsüberwachung ohne vorherige Erklärung

Die Untersuchung gegen Durov läuft bereits seit dem 8. Juli 2024 und wird von der Pariser Staatsanwaltschaft geführt. Diese hat nun auch Durovs Gewahrsam um 48 Stunden verlängert, sodass die Behörden noch bis morgen Zeit haben, sich für eine Freilassung Durovs oder die Anklage des Multimilliardärs zu entscheiden. In besonders schweren Fällen des organisierten Verbrechens kann die Untersuchungshaft in Frankreich bis zu 96 Stunden betragen.

Die russische Regierung hat die Festnahme Durovs scharf kritisiert und spricht von politisch motivierten Maßnahmen der westlichen Staaten. Diese Kritik erscheint bemerkenswert, da Russland selbst 2018 versuchte, Telegram zu blockieren, was jedoch scheiterte. Der Bann wurde 2020 wieder aufgehoben.

Seit Jahren in der Kritik

Telegram gehört zu den beliebtesten Kurznachrichten-Diensten und wurde 2013 gegründet. Der Messenger ist für seine starke Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer bekannt, steht wegen der fehlenden Kooperationsbereitschaft beim Aufklären von Straftaten jedoch schon länger in der Kritik.

Auch deutsche Politiker warfen dem Unternehmen mehrfach vor, die Verfolgung von Straftaten nicht konsequent genug zu unterstützen. Google und Apple halfen Bundesinnenministerin Nancy Faeser zwischenzeitlich sogar, den Kontakt mit den Telegram-Verantwortlichen aufzubauen.