Ein Blick in den Warp: Warhammer 40.000 Rogue Trader, Space Marine 2 und Darktide

Das Pen & Paper Rollenspiel Rogue Trader erschien ursprünglich bereits vor 15 Jahren und debütierte Ende letzten Jahres als cRPG auch auf dem PC und Mac. Qualitativ konnte es zwar aufgrund einiger störender Bugs dem Fantasy Rollenspiel Baldur’s Gate 3 nicht das Wasser reichen, bot aber dennoch eine spannend erzählte Story im düsteren Warhammer 40.000 Universum und knackige Gefechte mit einem komplexen Kampfsystem.

Void Shadows Erweiterung

Und mit dem Void Shadows DLC erscheint am 24. September auch die erste Erweiterung für das Spiel, die nicht nur eine mehrstündige Geschichte erzählt, sondern auch ein neues Mitglied für eure Crew beinhaltet.

In der Nebenmission, die Parallel zur Hauptstory verläuft, bekommt ihr es mit Genestealern zu tun. Einer Unterspezies der Tyraniden, die zur Infiltration feindlicher Strukturen gezüchtet wurde. Und ausgerechnet dieses Xenopack hat sich auf den unteren Decks eures Warpschiffes ausgebreitet und schickt sich nun an auch die Kontrolle über eure restliche Besatzung und damit euer Schiff zu erlangen.

Doch zum Glück erhält eure Crew mit der Assassine Kibella eine mächtige Nahkämpferin aus den Riegen des imperialen Todeskults als Verstärkung. Kibella zeigt sich in den Kämpfen als besonders agil, ihre Angriffe sind also mit Bewegungen verknüpft. Und sie teilt nicht nur heftig aus, sondern stellt durch ihre besonders guten Fähigkeiten im Ausweichen und Parieren ihrerseits kein leichtes Ziel für eure Gegner dar.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Warhammer 40.000 Fans, denen die strategischen Rundenkämpfe von Rogue Trader zu zäh sind, bekommen mit Space Marine 2 nach mehreren Verschiebungen nun endlich die geballte Ladung spielbares Popcornkino serviert. Vorbesteller der 30 Euro teureren Gold Edition konnten zwar bereits vergangenen Donnerstag loslegen, der offizielle Start des laut Steam Ranking für 2024 am zweitmeisten erwarteten Spiels ist jedoch erst heute. Zumal wir generell dazu tendieren von solchen bezahlten Vorabzugängen abzuraten, da die wenigen Tage früherer Zugang und ein paar zusätzliche Skins das Geld für gewöhnlich nicht wert sind. So auch in diesem Falle, da das Spiel an den ersten Tagen unter teilweise massiven Serverproblemen litt.

Insofern hat niemand etwas verpasst, der erst heute Abend oder in den kommenden Tagen in die Rolle von Ultramarine Demetrian Titus schlüpfen wird, um als gerechter Engel des unsterblichen Imperators die Menschheit zu verteidigen. Die Geschehnisse des zweiten Teils spielen knapp 200 Jahre nach dem 10 Jahre alten Vorgänger und diesmal stellt ihr euch auch nicht der Horde der Orks entgegen, sondern müsst einer Invasion durch die Tyraniden Herr werden.

Womit die Geschichte des Spiels eigentlich auch schon hinreichend zusammengefasst wäre. Erwartet in dem Actionspiel, dessen Kampagne ihr diesmal auch Koop mit bis zu zwei Freunden durchspielen könnt, keine tiefsinnige Story. Stattdessen wartet das Spiel mit brachialem Warhammer Feeling, einer cineastischen Inszenierung und einem riesigen Aliengemetzel mit gigantischen Gegnerhorden auf.

Entwickler Saber Interactive’s Swarm Engine macht ihrem Namen dabei alle Ehre und ist in der Lage euch hunderte, wenn nicht gar tausende der flinken Xenos gleichzeitig entgegen zu werfen. Leider jedoch nur unter Windows und Konsolen. Allerdings ist Space Marine 2 pünktlich zum Start auch via GeForce Now spielbar, womit auch das keine Hürde darstellen sollte.

Unlocked and Loaded Update für Darktide

Der Koop-Shooter Darktide hatte vor zwei Jahren einen eher holprigen Start hingelegt und blieb leider zunächst deutlich hinter seinen Erwartungen zurück. Denn obgleich die Kämpfe gegen Horden zombiehafter Ketzer und widerlicher Dämonenbrut bereits zu Anfang wuchtig rüberkamen, blieben unter anderem Storytelling und Abwechslungsreichtum der Missionen auf der Strecke.

Doch Entwickler Fatshark hat den Titel nicht fallen gelassen, sondern arbeitet kontinuierlich daran das Spiel zu verbessern und die einzelnen Kritikpunkte aus der Welt zu schaffen. Mit dem kostenlosen Unlocked and Loaded Update zum 26. September wird das Waffensystem noch ein weiteres Mal überarbeitet und transparenter gestaltet. Womit ihr zukünftig die Schlagwerkzeuge und Schießprügel eurer Wahl deutlich gezielter verbessern könnt und auf eure Lieblingswaffe hingrinden könnt.

Zusätzlich wartet das Update mit einer neuen Mission auf, in der ihr einen Güterzug und seine tödliche Fracht aufhalten müsst, ehe er sein Ziel in Tertium erreicht. In dem temporeichen Auftrag kämpft ihr also nicht nur gegen Horden an Gegnern, sondern auch gegen die Zeit. Auch Darktide ist, wie Space Marine 2, zwar nicht für den Mac verfügbar, läuft aber über Streamingdienste wie GeForce Now – eine passende Internetanbindung vorausgesetzt – ebenso wunderbar.