Frankreich: Telegram-Gründer Durov weiterhin in Haft

Pavel Durov, Gründer und CEO der Messaging-App Telegram, verleibt auch am zweiten Tag nach seiner Festnahme am Samstagabend weiter in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den 39-jährigen Russisch-Franzosen stehen im Zusammenhang mit einer Untersuchung der französischen Behörde zur Verhinderung von Gewalt gegen Minderjährige (OFMIN).

Telegram-CEO Pavel Durov in einem von ihm geteilten Schnappschuss

Durov wird unter anderem Betrug, Drogenhandel, Cybermobbing, organisierte Kriminalität und die Förderung von Terrorismus zur Last gelegt.

Hintergrund der Vorwürfe

Durov, der über Baku nach Frankreich einreiste, wird beschuldigt, nicht ausreichend gegen die kriminelle Nutzung seiner Plattform vorgegangen zu sein. Ein Vorwurf der auch in Deutschland immer wieder aufkam – zuletzt wurde hierzulande die fehlende Kooperation Telegrams mit deutschen Strafverfolgern kritisiert:

Telegram, das 2013 gegründet wurde und seinen Sitz in Dubai hat, ist besonders in Russland, der Ukraine und den ehemaligen Sowjetstaaten populär. Das Unternehmen betont, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen und keine Daten weiterzugeben. Diese Haltung hat jedoch auch Kritik hervorgerufen, da Telegram oft mit der Verbreitung illegaler Inhalte in Verbindung gebracht wird.

Die russische Botschaft in Paris zeigte sich empört über die Festnahme und forderte eine Erklärung der französischen Behörden. Bisher habe man keine zufriedenstellende Antwort erhalten, so die Botschaft.

Offizielle Erklärung heute erwartet

Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident, kommentierte die Festnahme mit der Aussage, dass Durov einen Fehler gemacht habe, als er Russland verließ und dachte, er könne den Sicherheitsbehörden entgehen. Medwedew betonte, dass Durov nun aufgrund seiner russischen Herkunft in vielen Ländern als unberechenbar und gefährlich betrachtet werde.

Telegram selbst wies die Anschuldigungen zurück und nannte sie absurd. Das Unternehmen betonte, dass es sich an EU-Gesetze halte und seine Moderationsstandards ständig verbessere. Durov selbst habe nichts zu verbergen und reise regelmäßig durch Europa.

Die französische Staatsanwaltschaft plant, heute eine offizielle Erklärung abzugeben. Bis dahin bleibt unklar, welche Anklagepunkte genau erhoben werden und wie sich der Fall weiterentwickeln wird.