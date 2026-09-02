OpenShot 4.0: Freier Videoeditor nimmt Bildschirm und Webcam auf

OpenShot meldet sich mit Version 4.0 zurück und baut den freien Videoeditor an mehreren Stellen aus. Neu sind eine Aufnahmefunktion für Bildschirm, Webcam, Mikrofon und Systemaudio, ein eigener Bereich für Farbkorrekturen sowie lokal ausgeführte KI-Werkzeuge für Objektmasken. OpenShot bleibt kostenlos und für macOS verfügbar.

Aufnahme und Farbkorrektur rücken nach vorn

Im neuen Recording View lassen sich mehrere Quellen gleichzeitig erfassen. Bildschirm, Kamera, Mikrofon und Systemton landen als getrennte Dateien und Clips im Projekt. So lassen sich Lautstärke, Bildausschnitt und Webcam-Position später getrennt bearbeiten. Auch Sprachaufnahmen zu bestehenden Clips sind direkt aus der Timeline möglich.

Erweitert wurden auch die Farbwerkzeuge. OpenShot bündelt Belichtung, Kontrast, Temperatur, Sättigung und weitere Parameter in einem eigenen Color View. Hinzu kommen Farbräder, editierbare Kurven, LUT-Unterstützung sowie Histogramm, RGB-Parade, Luma-Waveform und Vectorscope. Die Einstellungen lassen sich per Keyframe verändern. Damit geht OpenShot deutlich über die Werkzeuge hinaus, mit denen wir die Anwendung 2019 als freie iMovie-Alternative vorgestellt haben.

Lokale KI-Masken und native Timeline

Neu sind auch animierte Objektmasken. Nutzer markieren ein Motiv mit positiven und negativen Punkten, anschließend verfolgt OpenShot die Auswahl durch den Clip. Die verwendeten Modelle laufen lokal auf dem Rechner. Eine Cloud-Verarbeitung oder ein zusätzliches Abonnement ist laut OpenShot nicht erforderlich. Unterstützt werden unter anderem Modelle auf Basis von YOLO, EfficientSAM und Cutie.

Die Timeline wurde vollständig auf native Qt-Komponenten umgestellt. Zoomen, Keyframes, Clipdarstellung und Timecode-Eingabe sollen dadurch konsistenter arbeiten. Parallel kommen zehn neue Effekte hinzu, darunter Filmkorn, Entrauschen, Schatten, Glow, Timer und Audio-Visualisierungen.

Schon Version 3.2 hatte 2024 neue Oberflächen und Timeline-Funktionen eingeführt. Version 4.0 legt nun vor allem bei Aufnahme, Farbgestaltung und lokaler Automatisierung nach.