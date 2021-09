Noteship: Nativer Zettelkasten für den Mac startet

Was vor rund einem Jahr unter dem Namen „Life Notes“ in die öffentliche Betaphase startete – ifun.de berichtete – trägt jetzt den Namen „Noteship“ und ist seit wenigen Tagen in Version 1.0 im Mac App Store als kostenloser Download erhältlich.

Die neue App schreckt auf den ersten Blick mit einem Abo-Modell ab, setzt jedoch auf moderate Preise, verzichtet (während der Probephase und nach Ablauf eines Abos) auf Funktionseinschränkungen und implementiert so viele nette Ideen, dass wir euch die Auseinandersetzung mit der rundum nativen Mac-Applikation dennoch ans Herz legen wollen.

Noteship konkurriert dabei nicht mit Apples Notiz-Applikation, sondern stellt sich als ganzheitlicher Zettelkasten vor, der für euch die persönliche Wissens-Buchhaltung übernehmen möchte. In etwa so wie es auch Zettlr und Obsidian versprechen, nur deutlich netter anzuschauen.

Lokal, offline und mit freien Formaten

Dabei kommen einige Funktionen, Ansätze und Features zusammen, die hier gesondert erwähnt werden sollen. Zum einen setzt Noteship unter der Haube nicht auf einen eigenen Datenbank-Standard, der all eure Notizen mit in den Abgrund reißt, falls die App irgendwann eingestellt werden sollte, sondern sichert jede Notiz als stinknormale HTML-Datei, die sich mit jedem beliebigen Texteditor verändern und in jedem Browser betrachten lässt. Dies hat den Vorteil, das all eure Notizen in einem lokalen Ordner gesichert werden und nicht auf das Vorhandensein eines Online-Dienstes angewiesen sind.

Was die Arbeit mit Noteship selbst angeht, so versteht sich die App auf das Gegenseitige Verlinken von Notizen, kennt To-Do-Listen, Schlagwörter und Verzeichnis-Strukturen, kann mit Anhängen umgehen und versteht sich auf Erinnerungen.

Das Abo-Modell

Noteship kann kostenlos geladen und mit allen Funktionen genutzt werden, lediglich die Anzahl von Projekten und Notizen ist auf 2 bzw. 50 beschränkt. Nutzer, die dem Entwickler für die Pflege der App jährlich 25 Euro überweisen sind die Einschränkungen los. Wer das Abo auslaufen lässt, kann weiterhin auf alle Inhalte zugreifen, allerdings keine neuen Notizen mehr in bestehende Projekte aufnehmen.