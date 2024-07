NotchDrop: Neue Freeware-App für MacBook-Nutzer

Die Open-Source-Community muss man einfach mögen. Seit wir euch die Software-Neuvorstellung DropNotch am 4. Juli präsentiert haben, ist noch kein ganzer Monat vergangen – mit NotchDrop steht nun eine Open-Source-Alternative mit ähnlichem Funktionsumfang zur Verfügung.

AirDrop oder Zwischenspeicher

Das noch recht neue Open-Source-Projekt richtet sich an Anwender, die ein MacBook Pro oder ein MacBook Air mit der “Notch” genannten Display-Aussparung in der oberen Bildschirmmitte besitzen. Auf diesen Geräten empfängt “NotchDrop” Dateien, die durch einfaches Drag-and-Drop in die Display-Aussparung gezogen werden, und kann diese entweder per AirDrop teilen oder vorübergehend sichern.

Standardmäßig werden hier abgelegte Dateien einen Tag lang aufbewahrt, ehe diese wieder aus der Ablage verschwinden. Die Systemanforderungen für “NotchDrop” sind nicht besonders fordernd. Die kostenfreie Anwendung lässt sich ab macOS 13 Ventura installieren und kann auch auf älteren Apple-Rechnern und Desktop-Macs ohne Notch eingesetzt werden.

Kompatibel mit Menüleisten-Managern

NotchDrop konkurriert nicht nur mit DropNotch, sondern mit etlichen vergleichbaren Anwendungen wie etwa Folder Hub oder TopDrop, die ebenfalls versuchen, den toten Bereich in der Mitte des Mac-Bildschirms für produktive Aufgaben zu nutzen. Anders als viele Alternativen nimmt NotchDrop für sich in Anspruch, problemlos mit den meisten Menüleisten-Managern zusammenzuarbeiten.

Die Display-Aussparung hat Apple erstmals mit den neu gestalteten MacBook Pro Modellen im Jahr 2021 präsentiert. Der Notch war dem Kompromiss der Industriedesigner Apples geschuldet, den Bildschirmrand des MacBooks so schmal wie möglich zu halten, gleichzeitig aber eine ordentliche Facetime-Kamera anbieten zu wollen. Inzwischen hat sich der tote Bereich in einen kreativen Tummelplatz verwandelt, auf dem viele Entwickler eigene Ideen ausprobieren, die uns mal mehr und mal weniger gefallen. Die von chinesischen Entwicklern geschriebene NotchDrop-App macht einen ganz guten Eindruck.

