DropNotch: Mac-App nutzt Notch als Dateiablage

Mit DropNotch bietet das Softwarestudio Junebytes eine neue Anwendung für MacBook-Nutzer an, die die als Notch bekannte Display-Aussparung aktueller MacBooks als dynamische Ablage für Dateien nutzt.

Die App ermöglicht es Nutzern, Dateien einfach per Drag-and-Drop in den Notch-Bereich ihres MacBooks zu ziehen, um diese dort an die systemweite AirDrop-Funktion, an Mail oder an die Nachrichten weiterzuleiten oder direkt in den Papierkorb zu befördern.

Mail, Nachrichten, AirDrop, Papierkorb

Die Anwendung unterstützt dabei nicht nur MacBooks mit physischer Notch; auf Macs ohne Display-Aussparung funktioniert die Mini-App ebenfalls und zeigt eine virtuelle Ablagezone mittig in der Menüleiste an, sobald Dateien per Drag-and-Drop bewegt werden. Einzige Voraussetzung: Auf dem Mac muss mindestens macOS 12 Monterey installiert sein.

DropNotch wurde in der Programmiersprache Swift geschrieben und ist als Universal-Anwendung sowohl für Macs mit Apple-Prozessoren als auch für solche mit Intel-Prozessoren verfügbar.

Interessierte Nutzer können die DropNotch-App kostenlos herunterladen und verwenden. Ein Klick in den Notch-Bereich oder auf das Menüleistensymbol öffnet die App und zeigt die verfügbaren Freigabeoptionen an – konfigurierbar sind diese in der aktuellen Version 1.0.1 leider noch nicht.

Laut Junebytes soll DropNotch die schnelle Freigabe ausgewählter Dateien im Alltag der Nutzer vereinfachen und den Notch so sinnvoll nutzen.

Immerhin scheint die Entwicklung des kleinen Helfers noch nicht abgeschlossen zu sein. Wer Funktionsvorschläge für zukünftige Versionen hat, kann per E-Mail Kontakt mit den verantwortlichen Entwicklern aufnehmen und diesen seinen Featurerequest auf den Schreibtisch schieben.

Neben DropNotch bietet Junebytes die Mac-Anwendung TotalXDR an. TotalXDR kostet 15 Euro und ermöglicht MacBook Pro Nutzern, das integrierte Retina-Display mit maximaler Helligkeit zu betreiben. Eine Funktion, die wir bereits von SuperBright und Vivid kennen.