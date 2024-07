Audacity 3.6: Master-Effekte und verbesserte Werkzeuge

Die Entwickler von Audacity haben ihre App in Version 3.6 veröffentlicht. Das Update hat neue Effekte und Werkzeuge im Gepäck. Zudem wurde die Optik der Benutzeroberfläche optimiert. In den Programmeinstellungen kann man jetzt verbesserte Versionen der hellen und dunklen Varianten des Erscheinungsbilds der App wählen.

Funktionsseitig führen die Entwickler vor allem die neuen Master-Effekte als hilfreiche Erweiterung an. Damit lassen sich Effekte jetzt global über ein komplettes Projekt hinweg anwenden. Ergänzend ersetzt Audacity 3.6 die bisherigen Versionen der integrierten Werkzeuge „Kompressor“ und „Limiter“ durch verbesserte Versionen.

Wie gewohnt werden die Verbesserungen in der neuen Version des Audio-Editors nicht nur im Blog der Entwickler, sondern auch einem eigens dafür erstellten YouTube-Video beschrieben. Die komplette Übersicht aller mit dem aktuellen Update verbundenen Änderungen findet ihr hier.

Audacity wird weiterhin kostenlos angeboten und ist neben macOS auch für Windows und Linux erhältlich. Gebühren fallen lediglich an, wenn man auch die zuletzt in die Anwendung integrierten Cloud-Optionen ohne Einschränkungen nutzen will. Audacity kooperiert hier mit der Online-Plattform audio.com. Zum Monatspreis von 2,99 Dollar erhält man dort 250 GB Speicherplatz und die Möglichkeit eine unbegrenzte Anzahl von Projekten automatisch zu speichern. Ohne zu bezahlen ist der Speicherplatz auf 2 GB und die Anzahl der Projekte auf maximal fünf begrenzt.

Tenacity als Alternative

Von Leserseite her wurde gewünscht, dass wir im Zusammenhang mit Audacity auch stets ein wenig Werbung für das konkurrierende Produkt Tenacity machen. Auch hier handelt es sich um eine Anwendung zum Erstellen und Bearbeiten von Audiodateien, die für macOS, Windows und Linux erhältlich ist.

Tenacity ist sicherlich einen Blick wert. Die App wird von einer Open-Source-Community getragen und steht aktuell in Version 1.3.3 zum Download bereit.